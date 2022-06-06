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Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/rakety-1793428873.html
Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО
Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО - РИА Новости, 06.06.2022
Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО
Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, говорится в релизе минобороны... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:35
2022-06-06T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
нато
бен уоллес
донбасс
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, говорится в релизе минобороны страны.Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. "Вместе с РСЗО Великобритания также передаст боеприпасы M31A1 в больших количествах", - говорится в релизе.M31A1 - это управляемый реактивный снаряд для РСЗО M270. Его максимальная дальность стрельбы составляет 60-70 км. Система наведения — инерциальная со спутниковой коррекцией. По заявлению разработчиков, такая ракета способна поражать точечные цели.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793325571.html
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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великобритания
россия
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в мире, великобритания, россия, украина, нато, бен уоллес, донбасс, ситуация в днр и лнр
12:35 06.06.2022 (обновлено: 18:18 06.06.2022)
 
Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО

Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты с дальностью в 70 километров

© AP Photo / Matt DunhamЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Matt Dunham
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, говорится в релизе минобороны страны.
Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. "Вместе с РСЗО Великобритания также передаст боеприпасы M31A1 в больших количествах", - говорится в релизе.
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M31A1 - это управляемый реактивный снаряд для РСЗО M270. Его максимальная дальность стрельбы составляет 60-70 км. Система наведения — инерциальная со спутниковой коррекцией. По заявлению разработчиков, такая ракета способна поражать точечные цели.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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