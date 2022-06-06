https://ria.ru/20220606/rakety-1793428873.html

Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО

Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО - РИА Новости, 06.06.2022

Британия планирует поставить Украине управляемые ракеты для РСЗО

Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, говорится в релизе минобороны... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:35

2022-06-06T12:35

2022-06-06T18:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Британия намерена поставить Украине управляемые ракеты с дальностью 70 километров для реактивных систем залпового огня M270, говорится в релизе минобороны страны.Ранее глава минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон после предостережений со стороны РФ не откажется от планов поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, передача которых была скоординирована с США. "Вместе с РСЗО Великобритания также передаст боеприпасы M31A1 в больших количествах", - говорится в релизе.M31A1 - это управляемый реактивный снаряд для РСЗО M270. Его максимальная дальность стрельбы составляет 60-70 км. Система наведения — инерциальная со спутниковой коррекцией. По заявлению разработчиков, такая ракета способна поражать точечные цели.Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что Россия в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны Российской Федерации, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793325571.html

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220603/otvet-1792771289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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