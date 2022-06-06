https://ria.ru/20220606/radio-1793516855.html

Суд оштрафовал "Радио Свобода"* еще на 20 миллионов рублей

Суд оштрафовал "Радио Свобода"* еще на 20 миллионов рублей - РИА Новости, 06.06.2022

Суд оштрафовал "Радио Свобода"* еще на 20 миллионов рублей

Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 20 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, общая... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:19

2022-06-06T16:19

2022-06-06T16:19

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

свобода (радиостанция)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Тверского района Москвы еще на 20 миллионов рублей оштрафовал "Радио Свобода"* из-за неудаления запрещенного контента, общая сумма штрафов возросла до 75,8 миллионов, сообщили РИА Новости пресс-службе Тверского суда Москвы."Суд рассмотрел 20 протоколов по части 2 статьи 13.41, по каждому назначено наказание в размере 1 миллиона рублей", - сказали в пресс-службе.Всего на судебный участок поступили 80 протоколов за неудаление запрещенного контента, в том числе о спецоперации России на Украине (часть 2 статьи 13.41 КоАП РФ). По каждому радиостанции грозит штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. Ранее суд уже назначил штрафов на 55,8 миллиона по 60 протоколам.Как сообщал Роскомнадзор в апреле 2021 года, ведомство составило 390 протоколов в отношении "Радио Свобода"* из-за отсутствия маркировки СМИ-иноагента со штрафами на 71,5 миллиона рублей. В октябре ведомство говорило уже о 843 протоколах за отсутствие маркировки в отношении всех российских СМИ.Из них 840 было составлено Роскомнадзором в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. А в ноябре из 920 протоколов уже 910 приходилось на это юрлицо.Сайт "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* сейчас заблокирован в России, по заявлению Роскомнадзора, из-за систематического распространения фейков о спецоперации на Украине.Через несколько дней после блокировки "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* объявило о приостановке "физической деятельности в Москве". В пресс-релизе отмечалось, что радиостанция приостановила свою деятельность в России "после того, как местные налоговые органы инициировали 4 марта процедуру банкротства российского подразделения RFE/RL".* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20220603/diskreditatsiya-1792867083.html

https://ria.ru/20220602/mitrokhin-1792649068.html

https://ria.ru/20220511/smi-1787900601.html

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия, свобода (радиостанция)