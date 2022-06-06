https://ria.ru/20220606/pvo-1793394327.html

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском - РИА Новости, 06.06.2022

Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:00

2022-06-06T11:00

2022-06-06T15:05

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области", - сказал он.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

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славянск

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, славянск, миг-29, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр