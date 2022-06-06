https://ria.ru/20220606/pvo-1793394327.html
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском - РИА Новости, 06.06.2022
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском
Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:00
2022-06-06T11:00
2022-06-06T15:05
специальная военная операция на украине
украина
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россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и 13 дронов, заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ясиноватая, Ставки Донецкой Народной Республики, Волчеяровка, Боровеньки Луганской Народной Республики, Балаклея, Глубокое, Вербовка, Липцы, Михайловка Харьковской области, Токмак Запорожской области", - сказал он.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, славянск, миг-29, донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
11:00 06.06.2022 (обновлено: 15:05 06.06.2022)
Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 под Славянском