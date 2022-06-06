https://ria.ru/20220606/putin-1793450303.html
Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I
Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I - РИА Новости, 06.06.2022
Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I
Президент РФ Владимир Путин посетит праздничное мероприятие в честь 350-летия со дня рождения Петра I в четверг, 9 июня, подтвердил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:24
2022-06-06T13:24
2022-06-06T13:27
петр i
россия
владимир путин
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит праздничное мероприятие в честь 350-летия со дня рождения Петра I в четверг, 9 июня, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, мы уже говорили на прошлой неделе об этом. Действительно, в четверг одно из таких мероприятий у президента запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли президент РФ посетить какие-либо праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I.В четверг Песков сообщал, что Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценит личность Петра I.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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петр i, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика
13:24 06.06.2022 (обновлено: 13:27 06.06.2022)
Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I
Пресс-секретарь Песков: Путин посетит мероприятие в честь юбилея Петра I в четверг