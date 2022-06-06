https://ria.ru/20220606/putin-1793450303.html

Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I

Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I - РИА Новости, 06.06.2022

Путин посетит праздничное мероприятие в честь юбилея Петра I

Президент РФ Владимир Путин посетит праздничное мероприятие в честь 350-летия со дня рождения Петра I в четверг, 9 июня, подтвердил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:24

2022-06-06T13:24

2022-06-06T13:27

петр i

россия

владимир путин

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит праздничное мероприятие в честь 350-летия со дня рождения Петра I в четверг, 9 июня, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Да, мы уже говорили на прошлой неделе об этом. Действительно, в четверг одно из таких мероприятий у президента запланировано", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли президент РФ посетить какие-либо праздничные мероприятия, приуроченные к 350-летию со дня рождения Петра I.В четверг Песков сообщал, что Путин примет участие в мероприятиях 9 июня, которые будут посвящены 350-летию со дня рождения Петра I. Также пресс-секретарь отметил, что Путин очень ценит личность Петра I.

https://ria.ru/20220530/usy-1791827439.html

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Владимир Лаврентьев

петр i, россия, владимир путин, дмитрий песков, политика