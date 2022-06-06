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Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР - РИА Новости, 06.06.2022
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на последние испытания баллистических снарядов в КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T01:21
2022-06-06T01:21
2022-06-06T01:40
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на последние испытания баллистических снарядов в КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики.Сообщается, что речь идет о совместных пусках в общей сложности восьми ракет.Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск восьми баллистических ракет малой дальности как минимум из двух мест в сторону Японского моря.Минобороны Японии утверждает, что ракеты пролетели от 300 до 400 километров, достигнув максимальной высоты от 50 до 100 километров. Однако южнокорейские военные полагают, что дальность полета составила от 110 до 670 километров, максимальная высота — от 25 до 90 километров, а скорость — примерно три-шесть Махов.Это уже 18-е ракетное испытание КНДР с начала года. Пхеньян тестировал межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты для подводных лодок, системы для космического спутника и новую тактическую систему для ядерного оружия.Последний раз Северная Корея запускала ракеты утром 25 мая — это были три баллистических ракеты (одна, возможно, межконтинентальная).
https://ria.ru/20220605/ucheniya-1793323230.html
южная корея
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сша
японское море
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), сша, японское море, япония, москва
01:21 06.06.2022 (обновлено: 01:40 06.06.2022)
Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР
Ренхап: Южная Корея и США провели ракетные пуски в ответ на испытания КНДР