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Ольга Любимова рассказала, как будет отмечаться юбилей Пушкина

Ольга Любимова рассказала, как будет отмечаться юбилей Пушкина - РИА Новости, 06.06.2022

Ольга Любимова рассказала, как будет отмечаться юбилей Пушкина

Фестивали по творческому наследию Александра Пушкина, кинопоказы, конкурсы, спектакли и поездки в пушкинские места вошли в проект плана празднования 225-летия... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:38

2022-06-06T16:38

2022-06-06T16:38

культура

александр пушкин

россия

московская область (подмосковье)

гурзуф

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Фестивали по творческому наследию Александра Пушкина, кинопоказы, конкурсы, спектакли и поездки в пушкинские места вошли в проект плана празднования 225-летия со дня рождения поэта, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил в 2024 году отпраздновать 225-летие со дня рождения Александра Пушкина. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Правительству поручено создать оргкомитет по подготовке и празднованию, а региональным властям рекомендовано принять участие в мероприятии. В соответствии с указом президента для подготовки и празднования юбилея классика выделено более миллиарда рублей."Предстоящий юбилей Александра Сергеевича Пушкина вновь открывает перед нами возможность приобщить наших граждан к наследию великого писателя, открыть новые грани его творчества и вдохновить на создание произведений искусства, образовательных и просветительских проектов, проведение научных исследований", - сказала Любимова в ходе первого заседания оргкомитета по подготовке празднования юбилея классика.Она пояснила, что министерство культуры РФ совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти сформировало проект плана основных мероприятий, приуроченных к юбилейному году. По ее словам, "в нем особое внимание уделено социально-значимым и культурно-просветительским мероприятиям для детей и молодежи"."В проект плана включены проведение фестивалей для школьников и студентов по творческому наследию Александра Сергеевича, кинопоказы и конкурсы, организация поездок в пушкинские места", — доложила Любимова.Она добавила, что проект плана предполагает организацию онлайн-трансляций, посвященных 225-летию со дня рождения Пушкина на популярных интернет-платформах. Также запланированы театрализованные представления, выступления творческих коллективов, постановки спектаклей по произведениям поэта федеральными и региональными театрами.Подробнее министр остановилась на реализации программы реставрации пушкинских музеев. По ее словам, на эти цели в федеральном бюджете на 2022-2024 годы министерством культуры предусмотрено более миллиарда рублей. "Причем 757 миллионов пойдет на обновление региональных музеев", — добавила Любимова.Она рассказала, что средства на реставрацию получат "Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С.Пушкина" в Московской области, музей А.С.Пушкина в Гурзуфе, государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" в Нижегородской области, "Калужский объединенный музей" в Калужской области, "Тверской государственный объединенный музей" в Тверской области и другие.

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московская область (подмосковье)

гурзуф

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Светлана Вовк

александр пушкин, россия, московская область (подмосковье), гурзуф, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова