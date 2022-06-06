https://ria.ru/20220606/pushilin-1793596773.html

В Святогорске идет зачистка, город близок к освобождению, заявил Пушилин

В Святогорске идет зачистка, город близок к освобождению, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2022

В Святогорске идет зачистка, город близок к освобождению, заявил Пушилин

Святогорск в ДНР практически освобожден, происходит зачистка, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:42

2022-06-06T20:42

2022-06-06T20:55

святогорск

в мире

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

специальная военная операция на украине

игорь конашенков

владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Святогорск в ДНР практически освобожден, происходит зачистка, сообщил глава республики Денис Пушилин."Святогорск практически освобожден и проходит зачистка", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская армия завершает освобождение города Святогорск в ДНР.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) находится в северной части ДНР, чуть более чем в 40 километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. В Святогорске, на высоком берегу реки Северский Донец, расположен Успенский мужской монастырь, имеющий статус лавры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/donbass-1790547813.html

святогорск

донецкая народная республика

россия

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святогорск, в мире, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, игорь конашенков, владимир путин, здоровье - общество, россия