https://ria.ru/20220606/psb-1793394130.html

ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса - РИА Новости, 06.06.2022

ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:59

2022-06-06T10:59

2022-06-06T10:59

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг составлен на базе исследования Business Mobile Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут управлять финансами со смартфона.Кроме того, согласно оценкам экспертов Markswebb, ПСБ занял третье место в рейтинге для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, благодаря лучшим практикам по управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк также показал лучшие результаты на юзабилити-тестах: в приложении простая навигация и доступный интерфейс. Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ - первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день."Высокие позиции в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса стали результатом масштабной работы ПСБ, направленной на цифровизацию банковских продуктов, параллельно с повышением юзабилити по основным клиентским сценариям. Мы постоянно работаем над развитием сервисов для наших клиентов, исследуем возможности повышения удобства и эффективности их использования, а на фоне текущих условий и ограничений доступ бизнеса к дистанционным форматам взаимодействия с банком становится особенно актуальным для успешного ведения деятельности", - отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин. Каждый мобильный банк-участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями в формате телеграм-чата. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос 250 бизнес-клиентов банков, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20220603/psb-1792962558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

промсвязьбанк, псб (банк псб), россия, банки