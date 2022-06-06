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ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса - РИА Новости, 06.06.2022
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ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса
ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса - РИА Новости, 06.06.2022
ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса
ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:59
2022-06-06T10:59
промсвязьбанк
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг составлен на базе исследования Business Mobile Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут управлять финансами со смартфона.Кроме того, согласно оценкам экспертов Markswebb, ПСБ занял третье место в рейтинге для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, благодаря лучшим практикам по управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк также показал лучшие результаты на юзабилити-тестах: в приложении простая навигация и доступный интерфейс. Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ - первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день."Высокие позиции в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса стали результатом масштабной работы ПСБ, направленной на цифровизацию банковских продуктов, параллельно с повышением юзабилити по основным клиентским сценариям. Мы постоянно работаем над развитием сервисов для наших клиентов, исследуем возможности повышения удобства и эффективности их использования, а на фоне текущих условий и ограничений доступ бизнеса к дистанционным форматам взаимодействия с банком становится особенно актуальным для успешного ведения деятельности", - отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин. Каждый мобильный банк-участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями в формате телеграм-чата. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос 250 бизнес-клиентов банков, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220603/psb-1792962558.html
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промсвязьбанк, псб (банк псб), россия, банки
10:59 06.06.2022
 

ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг составлен на базе исследования Business Mobile Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут управлять финансами со смартфона.
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Кроме того, согласно оценкам экспертов Markswebb, ПСБ занял третье место в рейтинге для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, благодаря лучшим практикам по управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк также показал лучшие результаты на юзабилити-тестах: в приложении простая навигация и доступный интерфейс.
Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ - первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день.
"Высокие позиции в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса стали результатом масштабной работы ПСБ, направленной на цифровизацию банковских продуктов, параллельно с повышением юзабилити по основным клиентским сценариям. Мы постоянно работаем над развитием сервисов для наших клиентов, исследуем возможности повышения удобства и эффективности их использования, а на фоне текущих условий и ограничений доступ бизнеса к дистанционным форматам взаимодействия с банком становится особенно актуальным для успешного ведения деятельности", - отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин.
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Каждый мобильный банк-участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями в формате телеграм-чата. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос 250 бизнес-клиентов банков, отмечает пресс-служба.
 
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