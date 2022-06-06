https://ria.ru/20220606/psb-1793394130.html
ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса
ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса - РИА Новости, 06.06.2022
ПСБ вошел в TOП-3 рейтинга лучших мобильных банков для бизнеса
ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:59
2022-06-06T10:59
2022-06-06T10:59
промсвязьбанк
псб (банк псб)
россия
банки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_cec5a0e0dc0f9278760b9ce7ddc5b94b.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг составлен на базе исследования Business Mobile Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут управлять финансами со смартфона.Кроме того, согласно оценкам экспертов Markswebb, ПСБ занял третье место в рейтинге для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, благодаря лучшим практикам по управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк также показал лучшие результаты на юзабилити-тестах: в приложении простая навигация и доступный интерфейс. Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ - первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день."Высокие позиции в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса стали результатом масштабной работы ПСБ, направленной на цифровизацию банковских продуктов, параллельно с повышением юзабилити по основным клиентским сценариям. Мы постоянно работаем над развитием сервисов для наших клиентов, исследуем возможности повышения удобства и эффективности их использования, а на фоне текущих условий и ограничений доступ бизнеса к дистанционным форматам взаимодействия с банком становится особенно актуальным для успешного ведения деятельности", - отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин. Каждый мобильный банк-участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями в формате телеграм-чата. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос 250 бизнес-клиентов банков, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20220603/psb-1792962558.html
https://ria.ru/20220601/fotovystavka-1792368723.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781876099_97:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_6f4f82cd79f58b11a53dc4f2fab81bf2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промсвязьбанк, псб (банк псб), россия, банки
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ПСБ занял второе место в рейтинге лучших мобильных банков на операционной системе Android для малого бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг составлен на базе исследования Business Mobile Banking Rank 2022, которое провел Markswebb, и показывает, насколько полно и удобно предприниматели могут управлять финансами со смартфона.
Кроме того, согласно оценкам экспертов Markswebb, ПСБ занял третье место в рейтинге для индивидуальных предпринимателей без сотрудников, благодаря лучшим практикам по управлению торговым эквайрингом и бизнес-картами, банк также показал лучшие результаты на юзабилити-тестах: в приложении простая навигация и доступный интерфейс.
Отдельно был отмечен бизнес-ассистент ПСБ - первый в России чат-банк, работающий в мессенджерах Telegram и WhatsApp, который позволяет узнать остатки по счетам, сформировать выписку, выставить или оплатить счет и многое другое, необходимое предпринимателям каждый день.
"Высокие позиции в рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса стали результатом масштабной работы ПСБ
, направленной на цифровизацию банковских продуктов, параллельно с повышением юзабилити по основным клиентским сценариям. Мы постоянно работаем над развитием сервисов для наших клиентов, исследуем возможности повышения удобства и эффективности их использования, а на фоне текущих условий и ограничений доступ бизнеса к дистанционным форматам взаимодействия с банком становится особенно актуальным для успешного ведения деятельности", - отметил вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Иван Паткин.
Каждый мобильный банк-участник был оценен UX-исследователями Markswebb по более чем 140 пользовательским сценариям и прошел семь юзабилити-тестов. Параллельно проводились интервью со специалистами банков-участников и обсуждения с предпринимателями в формате телеграм-чата. Для проверки выводов исследования использовался количественный опрос 250 бизнес-клиентов банков, отмечает пресс-служба.