https://ria.ru/20220606/protesty-1793532422.html
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий
Тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты в понедельник из-за роста цен и низких пенсий, передает агентство Fars. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:02
2022-06-06T17:02
2022-06-06T17:02
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иран
протесты
тебриз
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты в понедельник из-за роста цен и низких пенсий, передает агентство Fars."Около 1000 пенсионеров собрались в городе Тебризе, чтобы выразить мирный протест. В ходе этой акции их сопровождала полиция", - говорится в сообщении.Отмечается, что аналогичные демонстрации проходили в нескольких городах Ирана, например в Тебризе, Казвине, Ширазе и Шуштаре.Согласно данным Fars, пенсионеры выкрикивали лозунги "наши расходы в долларах, наши доходы в риалах", "пенсионер на чеку и знает свои права", "инфляция 100%, рост (зарплат и пенсий) – 10%".
https://ria.ru/20220606/protesty-1793468502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, протесты, тебриз, шираз
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий
Fars: тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты из-за низких пенсий и роста цен