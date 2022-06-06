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СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий - РИА Новости, 06.06.2022
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СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий
Тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты в понедельник из-за роста цен и низких пенсий, передает агентство Fars. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:02
2022-06-06T17:02
в мире
иран
протесты
тебриз
шираз
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты в понедельник из-за роста цен и низких пенсий, передает агентство Fars."Около 1000 пенсионеров собрались в городе Тебризе, чтобы выразить мирный протест. В ходе этой акции их сопровождала полиция", - говорится в сообщении.Отмечается, что аналогичные демонстрации проходили в нескольких городах Ирана, например в Тебризе, Казвине, Ширазе и Шуштаре.Согласно данным Fars, пенсионеры выкрикивали лозунги "наши расходы в долларах, наши доходы в риалах", "пенсионер на чеку и знает свои права", "инфляция 100%, рост (зарплат и пенсий) – 10%".
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иран
тебриз
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в мире, иран, протесты, тебриз, шираз
17:02 06.06.2022
 
СМИ: иранские пенсионеры вышли на протесты из-за роста цен и низких пенсий

Fars: тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты из-за низких пенсий и роста цен

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Тысячи пенсионеров в Иране вышли на протесты в понедельник из-за роста цен и низких пенсий, передает агентство Fars.
"Около 1000 пенсионеров собрались в городе Тебризе, чтобы выразить мирный протест. В ходе этой акции их сопровождала полиция", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичные демонстрации проходили в нескольких городах Ирана, например в Тебризе, Казвине, Ширазе и Шуштаре.
Согласно данным Fars, пенсионеры выкрикивали лозунги "наши расходы в долларах, наши доходы в риалах", "пенсионер на чеку и знает свои права", "инфляция 100%, рост (зарплат и пенсий) – 10%".
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Во Франции пройдут акции протеста медработников
 
В миреИранПротестыТебризШираз
 
 
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