https://ria.ru/20220606/protesty-1793468502.html
Во Франции пройдут акции протеста медработников
Во Франции пройдут акции протеста медработников - РИА Новости, 06.06.2022
Во Франции пройдут акции протеста медработников
По меньшей мере в 50 городах Франции во вторник пройдут протестные акции медицинских работников, требующих повышение зарплаты и увеличение персонала в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:15
2022-06-06T14:15
2022-06-06T14:15
франция
париж
здоровье - общество
гренобль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d339d0f2997c9292b43e30850fbede11.jpg
ПАРИЖ, 6 июня - РИА Новости. По меньшей мере в 50 городах Франции во вторник пройдут протестные акции медицинских работников, требующих повышение зарплаты и увеличение персонала в больницах, сообщает издание Parisien.Девять французских профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT) и Федерацию социального здравоохранения (Fédération SUD Sante Sociaux), а также ряд коллективов медперсонала призывали во вторник выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к кризису, возникшему в сфере здравоохранения, в преддверии парламентских выборов."Уже на протяжении трех лет мы, профсоюзы и коллективы медперсоналов, привлекаем внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях... Доступ к первичной медицинской помощи становится все сложнее... службы экстренной помощи закрываются одна за другой или ограничивают доступ... операционные блоки закрываются из-за нехватки персонала", - говорится в заявлении профсоюза Fédération SUD Sante Sociaux.Отмечается, что медицинские работники "разгневаны и очень устали", а кризис в сфере здравоохранения - "уже наступил".Французские медработники выйдут на улицы с требованиями, которые не меняются уже три года, среди которых - повышение заработной платы, набор дополнительных специалистов и внедрение плана междисциплинарного обучения персонала, увеличение финансовых ресурсов медучреждений. Профсоюзы также требуют от властей прекратить закрывать медучреждения и службы медпомощи, а открыть, где необходимо, новые и увеличить количество койко-мест.Ожидается, что митинги пройдут в Париже, Марселе, Гренобле, Нанте, Тулузе, Орийаке, Эперне, Шербуре и других. Во французской столице акция будет проходить у здания министерства здравоохранения.Парламентские выборы во Франции пройдут в два этапа - 12 и 19 июня.
https://ria.ru/20220602/zabastovka-1792643962.html
https://ria.ru/20220601/frantsiya-1792426364.html
франция
париж
гренобль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150725/56/1507255606_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9f222f7c786795baf9ee7dd4759d8354.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, париж, здоровье - общество, гренобль
Во Франции пройдут акции протеста медработников
В 50 городах Франции 7 июня пройдут протестные акции медицинских работников
ПАРИЖ, 6 июня - РИА Новости.
По меньшей мере в 50 городах Франции во вторник пройдут протестные акции медицинских работников, требующих повышение зарплаты и увеличение персонала в больницах, сообщает
издание Parisien.
Девять французских профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT) и Федерацию социального здравоохранения (Fédération SUD Sante Sociaux), а также ряд коллективов медперсонала призывали во вторник выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к кризису, возникшему в сфере здравоохранения, в преддверии парламентских выборов.
"Уже на протяжении трех лет мы, профсоюзы и коллективы медперсоналов, привлекаем внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях... Доступ к первичной медицинской помощи становится все сложнее... службы экстренной помощи закрываются одна за другой или ограничивают доступ... операционные блоки закрываются из-за нехватки персонала", - говорится в заявлении профсоюза Fédération SUD Sante Sociaux.
Отмечается, что медицинские работники "разгневаны и очень устали", а кризис в сфере здравоохранения - "уже наступил".
Французские медработники выйдут на улицы с требованиями, которые не меняются уже три года, среди которых - повышение заработной платы, набор дополнительных специалистов и внедрение плана междисциплинарного обучения персонала, увеличение финансовых ресурсов медучреждений. Профсоюзы также требуют от властей прекратить закрывать медучреждения и службы медпомощи, а открыть, где необходимо, новые и увеличить количество койко-мест.
Ожидается, что митинги пройдут в Париже
, Марселе, Гренобле
, Нанте
, Тулузе
, Орийаке, Эперне, Шербуре и других. Во французской столице акция будет проходить у здания министерства здравоохранения.
Парламентские выборы во Франции
пройдут в два этапа - 12 и 19 июня.