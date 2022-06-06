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Во Франции пройдут акции протеста медработников - РИА Новости, 06.06.2022
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Во Франции пройдут акции протеста медработников
Во Франции пройдут акции протеста медработников - РИА Новости, 06.06.2022
Во Франции пройдут акции протеста медработников
По меньшей мере в 50 городах Франции во вторник пройдут протестные акции медицинских работников, требующих повышение зарплаты и увеличение персонала в... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:15
2022-06-06T14:15
франция
париж
здоровье - общество
гренобль
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ПАРИЖ, 6 июня - РИА Новости. По меньшей мере в 50 городах Франции во вторник пройдут протестные акции медицинских работников, требующих повышение зарплаты и увеличение персонала в больницах, сообщает издание Parisien.Девять французских профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT) и Федерацию социального здравоохранения (Fédération SUD Sante Sociaux), а также ряд коллективов медперсонала призывали во вторник выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к кризису, возникшему в сфере здравоохранения, в преддверии парламентских выборов."Уже на протяжении трех лет мы, профсоюзы и коллективы медперсоналов, привлекаем внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях... Доступ к первичной медицинской помощи становится все сложнее... службы экстренной помощи закрываются одна за другой или ограничивают доступ... операционные блоки закрываются из-за нехватки персонала", - говорится в заявлении профсоюза Fédération SUD Sante Sociaux.Отмечается, что медицинские работники "разгневаны и очень устали", а кризис в сфере здравоохранения - "уже наступил".Французские медработники выйдут на улицы с требованиями, которые не меняются уже три года, среди которых - повышение заработной платы, набор дополнительных специалистов и внедрение плана междисциплинарного обучения персонала, увеличение финансовых ресурсов медучреждений. Профсоюзы также требуют от властей прекратить закрывать медучреждения и службы медпомощи, а открыть, где необходимо, новые и увеличить количество койко-мест.Ожидается, что митинги пройдут в Париже, Марселе, Гренобле, Нанте, Тулузе, Орийаке, Эперне, Шербуре и других. Во французской столице акция будет проходить у здания министерства здравоохранения.Парламентские выборы во Франции пройдут в два этапа - 12 и 19 июня.
https://ria.ru/20220602/zabastovka-1792643962.html
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франция, париж, здоровье - общество, гренобль
14:15 06.06.2022
 
Во Франции пройдут акции протеста медработников

В 50 городах Франции 7 июня пройдут протестные акции медицинских работников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 июня - РИА Новости. По меньшей мере в 50 городах Франции во вторник пройдут протестные акции медицинских работников, требующих повышение зарплаты и увеличение персонала в больницах, сообщает издание Parisien.
Девять французских профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT) и Федерацию социального здравоохранения (Fédération SUD Sante Sociaux), а также ряд коллективов медперсонала призывали во вторник выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к кризису, возникшему в сфере здравоохранения, в преддверии парламентских выборов.
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"Уже на протяжении трех лет мы, профсоюзы и коллективы медперсоналов, привлекаем внимание к ситуации в государственных больницах и медико-социальных учреждениях... Доступ к первичной медицинской помощи становится все сложнее... службы экстренной помощи закрываются одна за другой или ограничивают доступ... операционные блоки закрываются из-за нехватки персонала", - говорится в заявлении профсоюза Fédération SUD Sante Sociaux.
Отмечается, что медицинские работники "разгневаны и очень устали", а кризис в сфере здравоохранения - "уже наступил".
Французские медработники выйдут на улицы с требованиями, которые не меняются уже три года, среди которых - повышение заработной платы, набор дополнительных специалистов и внедрение плана междисциплинарного обучения персонала, увеличение финансовых ресурсов медучреждений. Профсоюзы также требуют от властей прекратить закрывать медучреждения и службы медпомощи, а открыть, где необходимо, новые и увеличить количество койко-мест.
Ожидается, что митинги пройдут в Париже, Марселе, Гренобле, Нанте, Тулузе, Орийаке, Эперне, Шербуре и других. Во французской столице акция будет проходить у здания министерства здравоохранения.
Парламентские выборы во Франции пройдут в два этапа - 12 и 19 июня.
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