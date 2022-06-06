https://ria.ru/20220606/programma-1793007588.html

Закрытое окно: останутся ли российские программы на смартфонах

Закрытое окно: останутся ли российские программы на смартфонах - РИА Новости, 06.06.2022

Закрытое окно: останутся ли российские программы на смартфонах

Предустановленный отечественный софт появился на импортных гаджетах год назад в рамках госпрограммы, которую часто называли "законом против Apple". Помогло ли... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:00

2022-06-06T08:00

2022-06-06T13:22

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технологии

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Кирилл Каримов. Предустановленный отечественный софт появился на импортных гаджетах год назад в рамках госпрограммы, которую часто называли "законом против Apple". Помогло ли это разработчикам и какие перспективы у них и потребителей в нынешних условиях — в материале РИА Новости.Устанавливай нашеВесной прошлого года покупатели смартфонов стали обнаруживать на рабочем столе только что активированного устройства программы, которые обычно инсталлируют самостоятельно. В списке из 16 пунктов преобладало ПО от Яндекса и Mail.ru Group (сейчас — VK). Не обошлось и без экзотики вроде мессенджера ICQ.Идея предустановки российского ПО, поправки к закону "О защите прав потребителей", возникла несколько лет назад и выражала мировой тренд цифрового суверенитета. В России инициатива была логическим продолжением мирового соглашения ФАС и Google 2017 года, по которому при первом включении Android-устройств пользователям показывали окно выбора поисковика по умолчанию — "Яндекс", Google или Mail.ru. Аналогично поступили, кстати, через три года в Евросоюзе, решив, что доминирование Google в поиске необходимо ограничить.Законопроект в процессе подготовки сильно изменился. Изначально предполагалось, что российские программы попадут на умные телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры. Но в 2020 году ФАС смягчил требования для ПК. Тому были объективные причины: огромное количество компьютеров продается без предустановленной операционной системы, а многие собирают, как конструктор, самостоятельно. Для остальных же компьютеров (с лицензионной ОС Windows) нужна установка единственной программы "Мой офис стандартный. Домашняя версия". От носимых гаджетов вовсе отказались, поскольку многие часы и браслеты лишены возможности загрузки стороннего софта.Внимание сосредоточили на смартфонах, планшетах и умных телевизорах. Тут тоже не обошлось без сложностей. Скажем, помимо самого Smart-TV, на рынке имеются так называемые приставки, делающие "умным" любой телевизор. Но крупные вендоры (вроде Xiaomi) обычно сами закладывают часть рекомендованного ПО в региональную прошивку приставок — достаточно при первом включении выбрать регион "Россия".Apple не противЭксперты предупреждали: iOS — штука закрытая, Купертино не разрешает устанавливать дополнительные программы на свои устройства дистрибьютерам. Американская корпорация выкрутилась с "законом против Apple" довольно оригинально. В отличие от устройств из мира Android, на iPhone и iPad "окно выбора" появляется лишь при первом включении. Пользователь может пропустить его буквально в одно касание, после чего российский софт на устройстве не будет о себе напоминать. И хотя Apple за это часто критиковали, такой ход власти устроил — к компании претензий не было.Остальные производители действуют иначе. Чаще всего предлагают сборник из ссылок, перейдя по которым можно установить то или иное приложение из Google Play. Проще говоря — сами приложения не загружаются на смартфон или планшет, есть лишь их иконки. Год назад Samsung установил несколько программ от "Яндекса" на свои новые смартфоны. Апплеты сделали неудаляемыми, наряду с системным софтом, что вызвало у пользователей недовольство. Интересно, что к критике присоединились и представители "Яндекса". Дело кончилось тем, что придумали папку с названием "Закон" и заполнили ее ссылками-иконками. Стирается в два нажатия.В конце 2021-го, по данным TelecomDaily, 54,5 процента покупателей новых смартфонов iPhone и Samsung скачали "Госуслуги", 44,7 — Яндекс.Карты, 43,3 признали полезным поиск "Яндекса". Впрочем, эти апплеты и так популярны. А вот ICQ и OK Live отметили лишь один процент прибавки к ежедневным загрузкам из магазинов приложений.Некоторые продукты, включенные в реестр предустановки, оказались успешнее. Например, пакет для работы с документами "МойОфис" для ПК.Софт будетНо отказ от поставки электроники в Россию нарушил привычную цепочку из производителя, импортера-дистрибьютера, магазина и покупателя. В схеме параллельного импорта устройства попадают в страну без разрешения правообладателя. И неясно, кому переустанавливать российский софт, например, на партию смартфонов, которые предназначались для другого рынка.Примеры уже есть — так, в Samsung Galaxy A53, официально не представленных в России, но продающихся в некоторых торговых сетях, той самой папки "Закон" уже нет. Как нет предустановленного софта и в серой технике, предлагаемой мелкими магазинами и перекупщиками на онлайн-площадках.Как совместить закон и "новую реальность", пока непонятно. С одной стороны, Минцифры предлагает заморозить штрафные санкции за продажу техники без отечественного ПО. С другой — 18 мая глава ведомства Максут Шадаев заявил, что новый магазин приложений RuStore переустановят на все Android-смартфоны, ввозимые в Россию.Не исключено, что обязанность отслеживать загрузку необходимого набора программ на поставляемую по параллельному импорту технику возложат на продавцов.Но способы распространения софта все равно ожидают изменения. Связано это не только с новой схемой поставок, но и с общими перспективами западных магазинов приложений, куда и ведут ссылки для загрузки. Вероятно, скоро скачивать российское ПО пользователи смогут уже с отечественных площадок, которые сейчас активно развиваются. А список предустановленных программ будет расширяться.

https://ria.ru/20220602/garantiya-1792392670.html

https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

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купертино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, максут шадаев, россия, купертино, яндекс, google, samsung group, google android, apple iphone, apple ios, санкции в отношении россии