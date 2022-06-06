https://ria.ru/20220606/prodovolstvie-1793534764.html

Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности

Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности - РИА Новости, 06.06.2022

Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности

Правительства Индонезии и Австралии договорились активизировать сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:11

2022-06-06T17:11

2022-06-06T17:20

в мире

джоко видодо

энтони альбанезе

индонезия

австралия

сша

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780876505_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_3f7922c0f2496462ffa4945cd4374aa1.jpg

БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Правительства Индонезии и Австралии договорились активизировать сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы, которые нарушены в результате осложнения геополитической ситуации в мире.Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, который находится в Индонезии с официальным визитом."Для нас важно укреплять продовольственную безопасность. Мы обсуждаем усилия по поддержанию цепочки поставок продовольствия, в том числе пшеницы, в разгар этой очень сложной мировой ситуации", - заявил президент Индонезии, слова которого цитирует индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.Глава государства также подчеркнул, что обе страны договорились расширять сотрудничество в области пищевой промышленности, пищевых инноваций и цепочек поставок, сообщает агентство.Президент Индонезии отметил и важность укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики и борьбы с изменением климата, говорится в сообщении.Премьер-министр Австралии выступил на переговорах с инициативой предоставить первоначальный грант в размере 200 миллионов долларов США на совместные проекты в сфере развития инфраструктуры и обеспечения устойчивости к изменению климата, сообщает агентство.Также, в ходе переговоров премьер-министр Австралии подтвердил, что намерен принять участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали в ноябре текущего года, и заявил, что "будет работать вместе с президентом Джоко Видодо над тем, чтобы саммит прошел успешно", сообщает ANTARA.Встреча президента Джоко Видодо и премьер-министра Альбанезе продолжилась на территории ботанического сада президентского дворца Богор, где два лидера вместе посадили дерево и совершили пятиминутную поездку на велосипедах, рамы которых изготовлены из бамбука вместо металла или композитного материала. Поездка проходила по обычному велосипедному маршруту президента Индонезии, по которому он ездит в выходные дни, говорится в сообщении.Визит премьер-министра Австралии в Индонезию продлится до вторника 7 июня, сообщает агентство.

https://ria.ru/20220513/krizis-1788250706.html

https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html

индонезия

австралия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джоко видодо, энтони альбанезе, индонезия, австралия, сша, большая двадцатка