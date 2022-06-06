Рейтинг@Mail.ru
Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/prodovolstvie-1793534764.html
Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности
Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности - РИА Новости, 06.06.2022
Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности
Правительства Индонезии и Австралии договорились активизировать сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы,... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:11
2022-06-06T17:20
в мире
джоко видодо
энтони альбанезе
индонезия
австралия
сша
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780876505_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_3f7922c0f2496462ffa4945cd4374aa1.jpg
БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Правительства Индонезии и Австралии договорились активизировать сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы, которые нарушены в результате осложнения геополитической ситуации в мире.Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, который находится в Индонезии с официальным визитом."Для нас важно укреплять продовольственную безопасность. Мы обсуждаем усилия по поддержанию цепочки поставок продовольствия, в том числе пшеницы, в разгар этой очень сложной мировой ситуации", - заявил президент Индонезии, слова которого цитирует индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.Глава государства также подчеркнул, что обе страны договорились расширять сотрудничество в области пищевой промышленности, пищевых инноваций и цепочек поставок, сообщает агентство.Президент Индонезии отметил и важность укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики и борьбы с изменением климата, говорится в сообщении.Премьер-министр Австралии выступил на переговорах с инициативой предоставить первоначальный грант в размере 200 миллионов долларов США на совместные проекты в сфере развития инфраструктуры и обеспечения устойчивости к изменению климата, сообщает агентство.Также, в ходе переговоров премьер-министр Австралии подтвердил, что намерен принять участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали в ноябре текущего года, и заявил, что "будет работать вместе с президентом Джоко Видодо над тем, чтобы саммит прошел успешно", сообщает ANTARA.Встреча президента Джоко Видодо и премьер-министра Альбанезе продолжилась на территории ботанического сада президентского дворца Богор, где два лидера вместе посадили дерево и совершили пятиминутную поездку на велосипедах, рамы которых изготовлены из бамбука вместо металла или композитного материала. Поездка проходила по обычному велосипедному маршруту президента Индонезии, по которому он ездит в выходные дни, говорится в сообщении.Визит премьер-министра Австралии в Индонезию продлится до вторника 7 июня, сообщает агентство.
https://ria.ru/20220513/krizis-1788250706.html
https://ria.ru/20220530/golod-1791897799.html
индонезия
австралия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780876505_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_f5ed28a31f6113053473886073a72972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джоко видодо, энтони альбанезе, индонезия, австралия, сша, большая двадцатка
17:11 06.06.2022 (обновлено: 17:20 06.06.2022)
 
Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности

ANTARA: Индонезия и Австралия укрепят партнерство в области продовольственной безопасности

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКофе
Кофе - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Правительства Индонезии и Австралии договорились активизировать сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы, которые нарушены в результате осложнения геополитической ситуации в мире.
Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, который находится в Индонезии с официальным визитом.
"Для нас важно укреплять продовольственную безопасность. Мы обсуждаем усилия по поддержанию цепочки поставок продовольствия, в том числе пшеницы, в разгар этой очень сложной мировой ситуации", - заявил президент Индонезии, слова которого цитирует индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.
Глава государства также подчеркнул, что обе страны договорились расширять сотрудничество в области пищевой промышленности, пищевых инноваций и цепочек поставок, сообщает агентство.
Президент Индонезии отметил и важность укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики и борьбы с изменением климата, говорится в сообщении.
Премьер-министр Австралии выступил на переговорах с инициативой предоставить первоначальный грант в размере 200 миллионов долларов США на совместные проекты в сфере развития инфраструктуры и обеспечения устойчивости к изменению климата, сообщает агентство.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 09:16
Медведев предупредил о риске масштабного продовольственного кризиса
Также, в ходе переговоров премьер-министр Австралии подтвердил, что намерен принять участие в саммите G20 на индонезийском острове Бали в ноябре текущего года, и заявил, что "будет работать вместе с президентом Джоко Видодо над тем, чтобы саммит прошел успешно", сообщает ANTARA.
Встреча президента Джоко Видодо и премьер-министра Альбанезе продолжилась на территории ботанического сада президентского дворца Богор, где два лидера вместе посадили дерево и совершили пятиминутную поездку на велосипедах, рамы которых изготовлены из бамбука вместо металла или композитного материала. Поездка проходила по обычному велосипедному маршруту президента Индонезии, по которому он ездит в выходные дни, говорится в сообщении.
Визит премьер-министра Австралии в Индонезию продлится до вторника 7 июня, сообщает агентство.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 23:14
Российский зерновой союз назвал тему мирового голода игрой на повышение цен
 
В миреДжоко ВидодоЭнтони АльбанезеИндонезияАвстралияСШАБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала