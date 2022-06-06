17:11 06.06.2022 (обновлено: 17:20 06.06.2022)
Индонезия и Австралия укрепят партнерство по пищевой промышленности
ANTARA: Индонезия и Австралия укрепят партнерство в области продовольственной безопасности
Кофе. Архивное фото
БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Правительства Индонезии и Австралии договорились активизировать сотрудничество в области продовольственной безопасности, в том числе по поставкам пшеницы, которые нарушены в результате осложнения геополитической ситуации в мире.
Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо после переговоров с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе, который находится в Индонезии с официальным визитом.
"Для нас важно укреплять продовольственную безопасность. Мы обсуждаем усилия по поддержанию цепочки поставок продовольствия, в том числе пшеницы, в разгар этой очень сложной мировой ситуации", - заявил президент Индонезии, слова которого цитирует индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.
Глава государства также подчеркнул, что обе страны договорились расширять сотрудничество в области пищевой промышленности, пищевых инноваций и цепочек поставок, сообщает агентство.
Президент Индонезии отметил и важность укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики и борьбы с изменением климата, говорится в сообщении.
Премьер-министр Австралии выступил на переговорах с инициативой предоставить первоначальный грант в размере 200 миллионов долларов США на совместные проекты в сфере развития инфраструктуры и обеспечения устойчивости к изменению климата, сообщает агентство.
Встреча президента Джоко Видодо и премьер-министра Альбанезе продолжилась на территории ботанического сада президентского дворца Богор, где два лидера вместе посадили дерево и совершили пятиминутную поездку на велосипедах, рамы которых изготовлены из бамбука вместо металла или композитного материала. Поездка проходила по обычному велосипедному маршруту президента Индонезии, по которому он ездит в выходные дни, говорится в сообщении.
Визит премьер-министра Австралии в Индонезию продлится до вторника 7 июня, сообщает агентство.