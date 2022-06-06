https://ria.ru/20220606/prodat-1793069400.html

Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить

Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить - РИА Новости, 06.06.2022

Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить

Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T02:15

2022-06-06T02:15

2022-06-06T02:15

авто

общество

алексей гришин

дром

алексей гришин (автоэксперт)

продажа

ремонт

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин.Во-первых, это нарушение геометрии кузова в результате ДТП, когда нарушилась.Во-вторых, повреждения, полученные в результате пожара или наводнения. В-третьих, полный износ мотора."Капитальный ремонт или замена двигателя может обойтись дороже стоимости машины, и тогда авто выгоднее продать на детали", — отметил Гришин.Наконец, коррозия металла, с которой сталкиваются в основном возрастные модели. Последствия коррозии могут быть очень опасными, поэтому починка автомобиля при сильной ржавчине деталей нецелесообразна.

https://ria.ru/20220528/strannost-1791349030.html

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2022

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авто, общество, алексей гришин, дром , алексей гришин (автоэксперт), продажа, ремонт