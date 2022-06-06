Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить
Эксперт Гришин: авто выгоднее продать на детали, когда ремонт дороже стоимости машины
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин.
Во-первых, это нарушение геометрии кузова в результате ДТП, когда нарушилась.
"Такие автомобили страховщики еще называют "тотал" — то есть, без возможности восстановления. Если удар приходится в переднюю часть, соответственно, страдает подкапотное пространство и все ценные узлы, которые там находятся, нарушается геометрия кузова. Конечно, есть умельцы, которые могут восстановить автомобиль, но зачастую это дорого и дальнейшая эксплуатация такого авто может быть небезопасной. Часто лучше продать такое авто на запчасти или сдать его в утиль", — пояснил собеседник агентства.
Во-вторых, повреждения, полученные в результате пожара или наводнения. В-третьих, полный износ мотора.
"Капитальный ремонт или замена двигателя может обойтись дороже стоимости машины, и тогда авто выгоднее продать на детали", — отметил Гришин.
Наконец, коррозия металла, с которой сталкиваются в основном возрастные модели. Последствия коррозии могут быть очень опасными, поэтому починка автомобиля при сильной ржавчине деталей нецелесообразна.