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Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить - РИА Новости, 06.06.2022
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Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить
Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить - РИА Новости, 06.06.2022
Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить
Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T02:15
2022-06-06T02:15
авто
общество
алексей гришин
дром
алексей гришин (автоэксперт)
продажа
ремонт
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин.Во-первых, это нарушение геометрии кузова в результате ДТП, когда нарушилась.Во-вторых, повреждения, полученные в результате пожара или наводнения. В-третьих, полный износ мотора."Капитальный ремонт или замена двигателя может обойтись дороже стоимости машины, и тогда авто выгоднее продать на детали", — отметил Гришин.Наконец, коррозия металла, с которой сталкиваются в основном возрастные модели. Последствия коррозии могут быть очень опасными, поэтому починка автомобиля при сильной ржавчине деталей нецелесообразна.
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авто, общество, алексей гришин, дром , алексей гришин (автоэксперт), продажа, ремонт
02:15 06.06.2022
 
Эксперт объяснил, когда авто лучше продать, чем чинить

Эксперт Гришин: авто выгоднее продать на детали, когда ремонт дороже стоимости машины

© РИА Новости / Александр КряжевРемонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ремонт автомобиля в сервисной зоне в одном из автосалонов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Жизненный цикл автомобиля, переходящий от одного владельца к другому, может закончиться именно на вас по самым разным причинам. Есть несколько ситуаций, когда чинить авто становится бесполезно: серьезное ДТП, "глубокая старость" машины, пожар, рассказал агентству "Прайм" аналитик автомобильного портала Дром Алексей Гришин.
Во-первых, это нарушение геометрии кузова в результате ДТП, когда нарушилась.

"Такие автомобили страховщики еще называют "тотал" — то есть, без возможности восстановления. Если удар приходится в переднюю часть, соответственно, страдает подкапотное пространство и все ценные узлы, которые там находятся, нарушается геометрия кузова. Конечно, есть умельцы, которые могут восстановить автомобиль, но зачастую это дорого и дальнейшая эксплуатация такого авто может быть небезопасной. Часто лучше продать такое авто на запчасти или сдать его в утиль", — пояснил собеседник агентства.

Во-вторых, повреждения, полученные в результате пожара или наводнения. В-третьих, полный износ мотора.
"Капитальный ремонт или замена двигателя может обойтись дороже стоимости машины, и тогда авто выгоднее продать на детали", — отметил Гришин.
Наконец, коррозия металла, с которой сталкиваются в основном возрастные модели. Последствия коррозии могут быть очень опасными, поэтому починка автомобиля при сильной ржавчине деталей нецелесообразна.
Дорога - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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АвтоОбществоАлексей ГришинДромАлексей Гришин (автоэксперт)ПродажаРемонт
 
 
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