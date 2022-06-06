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Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК - РИА Новости, 06.06.2022
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Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК
Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК - РИА Новости, 06.06.2022
Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК
Правительство России выделит 900 миллионов рублей на внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:22
2022-06-06T16:25
экономика
московская область (подмосковье)
пермский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Правительство России выделит 900 миллионов рублей на внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами."По поручению президента правительство ведет работу по обеспечению развития нашего агропромышленного комплекса с учетом использования информационных технологий, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Выделим из бюджета более 900 миллионов рублей на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин.По его словам, это позволит сделать данные Минсельхоза доступными в реальном времени всем заинтересованным участникам отрасли. Так, для повышения точности оценок урожая уже в этом году в восьми пилотных регионах планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Речь идет о Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях, Пермском крае и Татарстане. Эксперимент пройдет по семи основным сельскохозяйственным культурам: яровой и озимой пшенице, подсолнечнику, кукурузе, сахарной свекле, гречихе и картофелю.Кроме того, планируется запустить работу реестра федеральной собственности АПК. Это поможет объединить разрозненные сведения и принимать на основе их анализа продуманные решения. Мишустин также анонсировал оцифровку записей похозяйственных книг, многие их которых ведутся с 1930-х годов и существуют только в бумажном виде."В результате государственная система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности станет более точной", - ожидает премьер.
https://ria.ru/20220526/razvitie-1790822518.html
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экономика, московская область (подмосковье), пермский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), технологии, михаил мишустин
16:22 06.06.2022 (обновлено: 16:25 06.06.2022)
 
Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК

Премьер Мишустин: правительство выделит 900 миллионов рублей на цифровые технологии в АПК

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Правительство России выделит 900 миллионов рублей на внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.
"По поручению президента правительство ведет работу по обеспечению развития нашего агропромышленного комплекса с учетом использования информационных технологий, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Выделим из бюджета более 900 миллионов рублей на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин.
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По его словам, это позволит сделать данные Минсельхоза доступными в реальном времени всем заинтересованным участникам отрасли. Так, для повышения точности оценок урожая уже в этом году в восьми пилотных регионах планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Речь идет о Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях, Пермском крае и Татарстане. Эксперимент пройдет по семи основным сельскохозяйственным культурам: яровой и озимой пшенице, подсолнечнику, кукурузе, сахарной свекле, гречихе и картофелю.
Кроме того, планируется запустить работу реестра федеральной собственности АПК. Это поможет объединить разрозненные сведения и принимать на основе их анализа продуманные решения. Мишустин также анонсировал оцифровку записей похозяйственных книг, многие их которых ведутся с 1930-х годов и существуют только в бумажном виде.
"В результате государственная система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности станет более точной", - ожидает премьер.
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Пермский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ТехнологииМихаил Мишустин
 
 
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