https://ria.ru/20220606/pravitelstvo-1793518630.html

Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК

Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК - РИА Новости, 06.06.2022

Правительство выделит 900 миллионов рублей на развитие АПК

Правительство России выделит 900 миллионов рублей на внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:22

2022-06-06T16:22

2022-06-06T16:25

экономика

московская область (подмосковье)

пермский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

технологии

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Правительство России выделит 900 миллионов рублей на внедрение цифровых технологий в агропромышленном комплексе, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами."По поручению президента правительство ведет работу по обеспечению развития нашего агропромышленного комплекса с учетом использования информационных технологий, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. Выделим из бюджета более 900 миллионов рублей на применение цифровых технологий в сельском хозяйстве", - сказал Мишустин.По его словам, это позволит сделать данные Минсельхоза доступными в реальном времени всем заинтересованным участникам отрасли. Так, для повышения точности оценок урожая уже в этом году в восьми пилотных регионах планируется внедрить технологии искусственного интеллекта. Речь идет о Воронежской, Курской, Брянской, Тульской, Нижегородской и Московской областях, Пермском крае и Татарстане. Эксперимент пройдет по семи основным сельскохозяйственным культурам: яровой и озимой пшенице, подсолнечнику, кукурузе, сахарной свекле, гречихе и картофелю.Кроме того, планируется запустить работу реестра федеральной собственности АПК. Это поможет объединить разрозненные сведения и принимать на основе их анализа продуманные решения. Мишустин также анонсировал оцифровку записей похозяйственных книг, многие их которых ведутся с 1930-х годов и существуют только в бумажном виде."В результате государственная система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности станет более точной", - ожидает премьер.

https://ria.ru/20220526/razvitie-1790822518.html

https://ria.ru/20220515/kherson-1788677378.html

московская область (подмосковье)

пермский край

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экономика, московская область (подмосковье), пермский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), технологии, михаил мишустин