https://ria.ru/20220606/prava-1793395139.html

Москалькова представила Путину доклад о правах человека в России

Москалькова представила Путину доклад о правах человека в России - РИА Новости, 06.06.2022

Москалькова представила Путину доклад о правах человека в России

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:02

2022-06-06T11:02

2022-06-06T11:38

татьяна москалькова

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, она представила ему доклад о работе за 2021 год."Тематика обращений кардинально изменилась. Если в 2020 году главными темами жалоб были организация удаленного труда, электронное голосование, дистанционное образование, то в 2021 году это были вопросы, связанные с защитой персональных данных, доступом к государственным услугам и правосудию, противодействием киберпреступлениям, ограждением от нежелательной информации в интернете. Резко выросла доля обращений по защите персональных данных с 3% в 2020 году до 31,3% в 2021 году", - говорится в материалах доклада, который имеется в распоряжении РИА Новости.Так, по данным уполномоченного, чаще всего люди жаловались на неправомерное распространение персональных данных через интернет, а также на незаконный сбор и систематизацию личной информации."В феврале 2021 года Государственной Думой принят в первом чтении внесенный правительством РФ законопроект, направленный на отнесение обезличенных данных к стандартным персональным, так как деобезличивание, идентификация конкретного человека становится всё более доступной. После его принятия использование обезличенных данных также будет требовать согласия, за исключением исследовательских и статистических целей. Полагаем возможным рекомендовать Государственной Думе ускорить рассмотрение данного законопроекта", - отмечается в документе.Москалькова отметила, что цифровизация стала ключевым фактором современной мировой системы и одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход развития цивилизации. Более того, право на доступ к цифровым технологиям само становится одним из неотъемлемых и фундаментальных прав человека в современную эпоху, подчеркнула она.Также, по ее словам, возросло количество обращений по вопросам предоставления убежища в России. "Количество обращений, поступивших к уполномоченному по вопросам предоставления убежища, возросло в 2021 году и составило 47 (в 2020 году — 37, в 2019 году — 23). Люди просили предотвратить их высылку на территорию государств своего гражданства, где, по их мнению, существовала угроза их жизни и здоровью. Сообщали о желании легализоваться на территории России путем получения убежища. Значительное количество таких обращений поступает от граждан Украины", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html

https://ria.ru/20220330/isk-1780940508.html

https://ria.ru/20220601/grazhdanstvo-1792472568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

татьяна москалькова, общество, россия, владимир путин