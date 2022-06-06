https://ria.ru/20220606/posobiya-1793537342.html

Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне

Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне - РИА Новости, 06.06.2022

Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне

Страны СНГ планируют в ближайшее время начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:18

2022-06-06T17:18

2022-06-06T17:53

россия

снг

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

рашид нургалиев

общество

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны СНГ планируют в ближайшее время начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения Западом во главе с США подвига советского народа в борьбе с фашизмом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, "дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья", отметил Нургалиев в интервью "Российской газете". "Мы понимаем это и совместно намерены в рамках СНГ развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей", - добавил он."В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом", - сказал Нургалиев.По его словам, никто из стран-партнеров по СНГ не хочет, "чтобы в их городах маршировали нацисты со свастикой, а граждан страны за мелкое хулиганство линчевали на улицах, как это происходит сегодня на Украине"."Союзные республики СССР, а сегодня независимые государства в составе СНГ, вместе боролись с фашизмом и нацизмом в 1941-1945 годах, а потому не потерпят их возрождения в современной реальности. К тому же, никто не хочет подарить свой суверенитет Западу подобно тому, как его лишилась Украина, полностью превратившись в безмолвного раба Вашингтона", - резюмировал замсекретаря Совбеза РФ.

https://ria.ru/20211116/uchebniki-1759305914.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, снг, ссср, великая отечественная война (1941-1945), рашид нургалиев, общество