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Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне - РИА Новости, 06.06.2022
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Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне
Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне - РИА Новости, 06.06.2022
Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне
Страны СНГ планируют в ближайшее время начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:18
2022-06-06T17:53
россия
снг
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
рашид нургалиев
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны СНГ планируют в ближайшее время начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения Западом во главе с США подвига советского народа в борьбе с фашизмом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, "дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья", отметил Нургалиев в интервью "Российской газете". "Мы понимаем это и совместно намерены в рамках СНГ развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей", - добавил он."В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом", - сказал Нургалиев.По его словам, никто из стран-партнеров по СНГ не хочет, "чтобы в их городах маршировали нацисты со свастикой, а граждан страны за мелкое хулиганство линчевали на улицах, как это происходит сегодня на Украине"."Союзные республики СССР, а сегодня независимые государства в составе СНГ, вместе боролись с фашизмом и нацизмом в 1941-1945 годах, а потому не потерпят их возрождения в современной реальности. К тому же, никто не хочет подарить свой суверенитет Западу подобно тому, как его лишилась Украина, полностью превратившись в безмолвного раба Вашингтона", - резюмировал замсекретаря Совбеза РФ.
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россия, снг, ссср, великая отечественная война (1941-1945), рашид нургалиев, общество
17:18 06.06.2022 (обновлено: 17:53 06.06.2022)
 
Страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне

Нургалиев: страны СНГ подготовят единые учебные пособия по Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНовый учебник "История Россия" для 10 класса
Новый учебник История Россия для 10 класса - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Новый учебник "История Россия" для 10 класса. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Страны СНГ планируют в ближайшее время начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения Западом во главе с США подвига советского народа в борьбе с фашизмом, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
Учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, "дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья", отметил Нургалиев в интервью "Российской газете". "Мы понимаем это и совместно намерены в рамках СНГ развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей", - добавил он.
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"В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом", - сказал Нургалиев.
По его словам, никто из стран-партнеров по СНГ не хочет, "чтобы в их городах маршировали нацисты со свастикой, а граждан страны за мелкое хулиганство линчевали на улицах, как это происходит сегодня на Украине".
"Союзные республики СССР, а сегодня независимые государства в составе СНГ, вместе боролись с фашизмом и нацизмом в 1941-1945 годах, а потому не потерпят их возрождения в современной реальности. К тому же, никто не хочет подарить свой суверенитет Западу подобно тому, как его лишилась Украина, полностью превратившись в безмолвного раба Вашингтона", - резюмировал замсекретаря Совбеза РФ.
 
РоссияСНГСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Рашид НургалиевОбщество
 
 
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