https://ria.ru/20220606/podrostok-1793350261.html

В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением

В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением - РИА Новости, 06.06.2022

В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением

В Комсомольске-на-Амуре почти месяц не могут найти подростка, которого унесло течением, когда он пытался помыть ботинки в горной реке, сообщает главк МЧС по... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T06:46

2022-06-06T06:46

2022-06-06T06:46

происшествия

хабаровский район

хабаровск

россия

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ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре почти месяц не могут найти подростка, которого унесло течением, когда он пытался помыть ботинки в горной реке, сообщает главк МЧС по Хабаровскому краю.Инцидент произошел 11 мая. Ребенок 2006 года рождения вместе с другими детьми гулял по парку, и, запачкав ботинки, решил помыть их в горной реке Силинка. Он не удержался и упал в воду, сильным течением его унесло.По данным спасателей, поиски затруднительны из-за того, что у горной реки большой уровень воды, почти нулевая видимость и бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220606/lodka-1793348777.html

хабаровский район

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происшествия, хабаровский район, хабаровск, россия