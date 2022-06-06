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В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением
В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением - РИА Новости, 06.06.2022
В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением
В Комсомольске-на-Амуре почти месяц не могут найти подростка, которого унесло течением, когда он пытался помыть ботинки в горной реке, сообщает главк МЧС по... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T06:46
2022-06-06T06:46
2022-06-06T06:46
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ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре почти месяц не могут найти подростка, которого унесло течением, когда он пытался помыть ботинки в горной реке, сообщает главк МЧС по Хабаровскому краю.Инцидент произошел 11 мая. Ребенок 2006 года рождения вместе с другими детьми гулял по парку, и, запачкав ботинки, решил помыть их в горной реке Силинка. Он не удержался и упал в воду, сильным течением его унесло.По данным спасателей, поиски затруднительны из-за того, что у горной реки большой уровень воды, почти нулевая видимость и бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно, отметили в ведомстве.
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происшествия, хабаровский район, хабаровск, россия
В Хабаровском крае почти месяц ищут подростка, которого унесло течением
В Комсомольске-на-Амуре почти месяц ищут подростка, которого унесло течением горной реки
ХАБАРОВСК, 6 июн — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре почти месяц не могут найти подростка, которого унесло течением, когда он пытался помыть ботинки в горной реке, сообщает главк МЧС по Хабаровскому краю.
Инцидент произошел 11 мая. Ребенок 2006 года рождения вместе с другими детьми гулял по парку, и, запачкав ботинки, решил помыть их в горной реке Силинка. Он не удержался и упал в воду, сильным течением его унесло.
"Спасатели осматривают прибрежную зону и акваторию от места падения подростка в воду ниже по течению. Осмотрены берега и акватория озера Большое Силинское в месте впадения реки Силинка. За прошедшие сутки обследовано 3,5 километра. Всего с момента начала поисковой операции пройдено общим итогом уже 220 километров. Поиски результатов не дали, будут продолжены", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, поиски затруднительны из-за того, что у горной реки большой уровень воды, почти нулевая видимость и бурное течение. Обследовать дно с помощью водолазного снаряжения в таких условиях невозможно, отметили в ведомстве.