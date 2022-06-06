https://ria.ru/20220606/pobeda-1793614402.html

Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин

Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2022

Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин

Спецоперация непременно приведет Донецкую Народную Республику (ДНР) к закономерному результату: ее жители произнесут очень важное для русских людей слово... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T23:19

2022-06-06T23:19

2022-06-06T23:19

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

украина

донецкая народная республика

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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Спецоперация непременно приведет Донецкую Народную Республику (ДНР) к закономерному результату: ее жители произнесут очень важное для русских людей слово "победа", заявил глава республики Денис Пушилин.Он подчеркнул, что сегодня особенно важна объединяющая сила русского языка. "На Украине стремятся вытравить русский язык, так боятся его силы. Но это сделать не удастся", - отметил Пушилин."Освободительная операция непременно приведет нас к закономерному результату, и мы произнесем очень важное для русских людей слово "победа", - заключил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/rossiya-1793102296.html

донбасс

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донбасс, украина, донецкая народная республика