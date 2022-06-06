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Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/pobeda-1793614402.html
Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин
Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.06.2022
Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин
Спецоперация непременно приведет Донецкую Народную Республику (ДНР) к закономерному результату: ее жители произнесут очень важное для русских людей слово... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T23:19
2022-06-06T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донбасс
украина
донецкая народная республика
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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Спецоперация непременно приведет Донецкую Народную Республику (ДНР) к закономерному результату: ее жители произнесут очень важное для русских людей слово "победа", заявил глава республики Денис Пушилин.Он подчеркнул, что сегодня особенно важна объединяющая сила русского языка. "На Украине стремятся вытравить русский язык, так боятся его силы. Но это сделать не удастся", - отметил Пушилин."Освободительная операция непременно приведет нас к закономерному результату, и мы произнесем очень важное для русских людей слово "победа", - заключил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/rossiya-1793102296.html
донбасс
украина
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донбасс, украина, донецкая народная республика
23:19 06.06.2022
 
Спецоперация непременно приведет ДНР к победе, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: спецоперация приведет ДНР к победе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ЯЛТА, 6 июн - РИА Новости. Спецоперация непременно приведет Донецкую Народную Республику (ДНР) к закономерному результату: ее жители произнесут очень важное для русских людей слово "победа", заявил глава республики Денис Пушилин.
"Мы единый народ, и для жителей Донбасса русский язык - основа культурной и исторической идентичности. Великое русское слово - наше общее сокровище и достояние, наше наследие и опора", - отметил Пушилин, чьи слова зачитали на открытии XV Международного фестиваля "Великое русское слово" в Ялте.
Он подчеркнул, что сегодня особенно важна объединяющая сила русского языка. "На Украине стремятся вытравить русский язык, так боятся его силы. Но это сделать не удастся", - отметил Пушилин.
"Освободительная операция непременно приведет нас к закономерному результату, и мы произнесем очень важное для русских людей слово "победа", - заключил глава ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
4 июня, 11:31
Итальянцы признали победу России в противостоянии Западу
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонбассУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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