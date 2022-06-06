https://ria.ru/20220606/plennyy-1793392930.html

Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО

Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022

Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО

Пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, заявил, что ему и "без НАТО было хорошо, и дальше будет хорошо". РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T10:56

2022-06-06T10:56

2022-06-06T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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нато

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, заявил, что ему и "без НАТО было хорошо, и дальше будет хорошо"."Что хочу передать своим сослуживцам - это просто не наша война, кто там хотел в НАТО и так дальше, я не хочу туда. Мне без НАТО было хорошо и дальше будет хорошо, просто не воюйте. Чтобы только такого не было - фашизма", - сказал он."Нас реально обманывают. Ко мне хорошее было отношение - меня накормили, одели. Насильственных действий ко мне не было применено. Хочу попросить всех, чтобы все, так сказать, одумались - что нас обманывают и просто ведут на верную смерть", - добавил другой военнопленный.Он подчеркнул, что в Вооруженных силах РФ – "такие же люди, как и мы". "Здесь не изверги, не звери. Которые тоже не хотят, чтобы гибли люди гражданские, в том числе обычные военные, простые солдаты, как я и многие другие. Прошу, достучитесь до командиров, чтобы были спасены как можно больше жизней", - отметил пленный.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, нато, ситуация в днр и лнр