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Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО
Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО
Пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, заявил, что ему и "без НАТО было хорошо, и дальше будет хорошо". РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T10:56
2022-06-06T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, заявил, что ему и "без НАТО было хорошо, и дальше будет хорошо"."Что хочу передать своим сослуживцам - это просто не наша война, кто там хотел в НАТО и так дальше, я не хочу туда. Мне без НАТО было хорошо и дальше будет хорошо, просто не воюйте. Чтобы только такого не было - фашизма", - сказал он."Нас реально обманывают. Ко мне хорошее было отношение - меня накормили, одели. Насильственных действий ко мне не было применено. Хочу попросить всех, чтобы все, так сказать, одумались - что нас обманывают и просто ведут на верную смерть", - добавил другой военнопленный.Он подчеркнул, что в Вооруженных силах РФ – "такие же люди, как и мы". "Здесь не изверги, не звери. Которые тоже не хотят, чтобы гибли люди гражданские, в том числе обычные военные, простые солдаты, как я и многие другие. Прошу, достучитесь до командиров, чтобы были спасены как можно больше жизней", - отметил пленный.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, нато, ситуация в днр и лнр
10:56 06.06.2022
 
Пленный украинский военный заявил, что не хотел в НАТО

Пленный украинский военный заявил, что ему и "без НАТО было хорошо, и дальше будет хорошо"

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пленный украинский военный в видео, опубликованном Минобороны РФ, заявил, что ему и "без НАТО было хорошо, и дальше будет хорошо".
"Что хочу передать своим сослуживцам - это просто не наша война, кто там хотел в НАТО и так дальше, я не хочу туда. Мне без НАТО было хорошо и дальше будет хорошо, просто не воюйте. Чтобы только такого не было - фашизма", - сказал он.
"Нас реально обманывают. Ко мне хорошее было отношение - меня накормили, одели. Насильственных действий ко мне не было применено. Хочу попросить всех, чтобы все, так сказать, одумались - что нас обманывают и просто ведут на верную смерть", - добавил другой военнопленный.
Он подчеркнул, что в Вооруженных силах РФ – "такие же люди, как и мы". "Здесь не изверги, не звери. Которые тоже не хотят, чтобы гибли люди гражданские, в том числе обычные военные, простые солдаты, как я и многие другие. Прошу, достучитесь до командиров, чтобы были спасены как можно больше жизней", - отметил пленный.
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