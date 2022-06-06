https://ria.ru/20220606/plennye-1793585093.html

Украинские пленные рассказали о заградотрядах "Айдара" в воинских частях

Украинские пленные рассказали о заградотрядах "Айдара" в воинских частях - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские пленные рассказали о заградотрядах "Айдара" в воинских частях

Украинские военные из 115-ой бригады, попавшие в плен в Северодонецке, рассказали, что к их бригаде были прикомандированы отряды националистического батальона... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T20:07

2022-06-06T20:07

2022-06-06T21:23

специальная военная операция на украине

владимир путин

северодонецк

украина

россия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 6 июня - РИА Новости. Украинские военные из 115-ой бригады, попавшие в плен в Северодонецке, рассказали, что к их бригаде были прикомандированы отряды националистического батальона "Айдар", которые должны были выполнять функцию заградительных отрядов, то есть стрелять при отступлении военных и заставлять идти их в атаку.Старший офицер 2-ой противотанковой батареи 115-ой бригады резерва Генштаба ВСУ Илья Масляченко, 1998 года рождения, рассказал, что закончил Национальную академию сухопутных войск. В феврале 2022 года их курс досрочно выпустили, присвоили всем звание лейтенанта и "всем потоком" отправили в Черкассы на формирование новой бригады."Бригада состояла в основном из мобилизированных граждан Украины, резервистов и офицеров-запасников", - вспоминает Масляченко.После формирования бригады их направили в Доброполье Донецкой области, а оттуда - в Северодонецк, "обеспечивать удержание города". "У батальона "Айдар" закреплено отдельное подразделение, это небольшие группы, за каждой бригадой ВСУ, которое выполняет функции заградительных отрядов. Не дают военнослужащим отступать с позиций, подавляют всяческие панические настроения", - рассказал Масляченко журналистам.При этом из-за больших потерь "настроение у большинства личного состава можно назвать паническими", свидетельствует он. "В (украинских – ред.) СМИ это замалчивается с целью создать образ, что Россия отступает по всем направлениям, они несут огромные потери, а мы в это же время превозмогаем. Создать у населения такой образ, чтобы люди не боялись мобилизации, чтобы люди были спокойны. По факту 115-ая бригада фактически уничтожена", - говорит Масляченко.Его показания подтвердил его сослуживец Роман Панченко, командир противотанковой батареи 115-ой бригады. В 2018 году он поступил в ту же академию сухопутных войск. "Националистические батальоны входили в нашу бригаду. Они работали как заградотряды: следили за тем, чтобы мы не убегали с боевых позиций. В нашу бригаду входил батальон "Айдар", - говорит Панченко.По его словам, в районе Северодонецка все солдаты с его бригады "деморализированы, они уже не хотят быть на огневых позициях".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220524/muryga-1790386613.html

https://ria.ru/20220606/azovstal-1793574943.html

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"Следили за тем, чтобы мы не убегали" – украинский военнопленный о действиях заградотрядов "Айдара" Украинские военные из 115-ой бригады, попавшие в плен в Северодонецке, рассказали, что к их бригаде были прикомандированы отряды националистического батальона "Айдар", которые должны были выполнять функцию заградительных отрядов, то есть стрелять при отступлении военных и заставлять идти их в атаку. 2022-06-06T20:07 true PT1M39S

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владимир путин, северодонецк, украина, россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр