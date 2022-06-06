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Киев готов после окончания боев освободить российских военнопленных - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/plennye-1793555961.html
Киев готов после окончания боев освободить российских военнопленных
Киев готов после окончания боев освободить российских военнопленных - РИА Новости, 06.06.2022
Киев готов после окончания боев освободить российских военнопленных
МИД Украины заявил о готовности Киева после окончания боев освободить российских военнопленных, но оставляет за собой право привлекать их к ответственности. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T18:07
2022-06-06T18:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
мид украины
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. МИД Украины заявил о готовности Киева после окончания боев освободить российских военнопленных, но оставляет за собой право привлекать их к ответственности."Украинская сторона готова, как это предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать русских военнопленных в случае их желания. В то же время Украина оставляет за собой право держать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории", - говорится в заявлении МИД Украины в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791970801.html
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в мире, украина, мид украины, россия, ситуация в днр и лнр
18:07 06.06.2022
 
Киев готов после окончания боев освободить российских военнопленных

МИД Украины заявил о готовности освободить российских пленных после окончания боев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. МИД Украины заявил о готовности Киева после окончания боев освободить российских военнопленных, но оставляет за собой право привлекать их к ответственности.
"Украинская сторона готова, как это предусмотрено международными договорами, после полного завершения боевых действий освободить и репатриировать русских военнопленных в случае их желания. В то же время Украина оставляет за собой право держать под стражей и привлекать к уголовной ответственности военнослужащих российских вооруженных сил и других военных формирований, действующих на нашей территории", - говорится в заявлении МИД Украины в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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