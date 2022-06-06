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В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями - РИА Новости, 06.06.2022
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В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями - РИА Новости, 06.06.2022
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями
Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:21
2022-06-06T14:30
в мире
политика
россия
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле расценивают как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как подчеркнул Песков, подобные действия вносят "определенный дискомфорт" в дипломатическую работу, но не смогут существенно помешать продолжению контактов России с дружественными странами.В свою очередь, сам глава МИД Лавров, комментируя ситуацию с запретом на пролет, назвал ее немыслимой."Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", — пояснил он.По словам министра, если визит руководителя российской дипломатии воспринимается на Западе как угроза, то, видимо, дела там "совсем плохи".Он добавил, что в Москве пока не получили официальных объяснений от стран, закрывших свое небо для его самолета.Визит Лаврова в Сербию был намечен на 6-7 июня. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые страны закрыли для его самолета свое небо.В свою очередь, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461951.html
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в мире, политика, россия, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:21 06.06.2022 (обновлено: 14:30 06.06.2022)
 
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями

Пресс-секретарь Песков назвал закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле расценивают как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определенные проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время", — сказал он, отвечая на вопрос, находятся ли теперь под угрозой зарубежные визиты.
Как подчеркнул Песков, подобные действия вносят "определенный дискомфорт" в дипломатическую работу, но не смогут существенно помешать продолжению контактов России с дружественными странами.
В свою очередь, сам глава МИД Лавров, комментируя ситуацию с запретом на пролет, назвал ее немыслимой.
"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", — пояснил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Лавров отверг предположения о попытках опередить Шольца с визитом в Сербию
По словам министра, если визит руководителя российской дипломатии воспринимается на Западе как угроза, то, видимо, дела там "совсем плохи".
Он добавил, что в Москве пока не получили официальных объяснений от стран, закрывших свое небо для его самолета.

"Объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те, в свою очередь, будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", — пояснил глава дипломатического ведомства.

Визит Лаврова в Сербию был намечен на 6-7 июня. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые страны закрыли для его самолета свое небо.
В свою очередь, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.
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