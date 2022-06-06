https://ria.ru/20220606/peskov-1793449150.html

В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями

В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями - РИА Новости, 06.06.2022

В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями

Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:21

2022-06-06T13:21

2022-06-06T14:30

в мире

политика

россия

дмитрий песков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле расценивают как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как подчеркнул Песков, подобные действия вносят "определенный дискомфорт" в дипломатическую работу, но не смогут существенно помешать продолжению контактов России с дружественными странами.В свою очередь, сам глава МИД Лавров, комментируя ситуацию с запретом на пролет, назвал ее немыслимой."Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", — пояснил он.По словам министра, если визит руководителя российской дипломатии воспринимается на Западе как угроза, то, видимо, дела там "совсем плохи".Он добавил, что в Москве пока не получили официальных объяснений от стран, закрывших свое небо для его самолета.Визит Лаврова в Сербию был намечен на 6-7 июня. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые страны закрыли для его самолета свое небо.В свою очередь, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461951.html

https://ria.ru/20220606/lavrov-1793424179.html

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в мире, политика, россия, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)