https://ria.ru/20220606/peskov-1793449150.html
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями - РИА Новости, 06.06.2022
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями
Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T13:21
2022-06-06T13:21
2022-06-06T14:30
в мире
политика
россия
дмитрий песков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791865248_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_d7a4c6397307cfd99ff7b41c1905cac8.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле расценивают как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Как подчеркнул Песков, подобные действия вносят "определенный дискомфорт" в дипломатическую работу, но не смогут существенно помешать продолжению контактов России с дружественными странами.В свою очередь, сам глава МИД Лавров, комментируя ситуацию с запретом на пролет, назвал ее немыслимой."Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении", — пояснил он.По словам министра, если визит руководителя российской дипломатии воспринимается на Западе как угроза, то, видимо, дела там "совсем плохи".Он добавил, что в Москве пока не получили официальных объяснений от стран, закрывших свое небо для его самолета.Визит Лаврова в Сербию был намечен на 6-7 июня. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые страны закрыли для его самолета свое небо.В свою очередь, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793461951.html
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793424179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791865248_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_33d4cb76fa187697cd314d9490feb12b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, россия, дмитрий песков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:21 06.06.2022 (обновлено: 14:30 06.06.2022)
В Кремле назвали закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями
Пресс-секретарь Песков назвал закрытие неба для самолета Лаврова враждебными действиями
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Закрытие воздушного пространства некоторыми европейскими странами для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова на пути в Сербию в Кремле расценивают как враждебные действия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Безусловно, подобные враждебные действия по отношению к нашей стране, по отношению к представителям высокого уровня нашей страны не могут доставить определенные проблемы, они могут привести к тому, что график этих контактов будет сдвинут на какое-то время", — сказал он, отвечая на вопрос, находятся ли теперь под угрозой зарубежные визиты.
Как подчеркнул Песков, подобные действия вносят "определенный дискомфорт" в дипломатическую работу, но не смогут существенно помешать продолжению контактов России
с дружественными странами.
В свою очередь, сам глава МИД Лавров, комментируя ситуацию с запретом на пролет, назвал ее немыслимой.
"Произошло лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии
на российском направлении", — пояснил он.
По словам министра, если визит руководителя российской дипломатии воспринимается на Западе как угроза, то, видимо, дела там "совсем плохи".
Он добавил, что в Москве
пока не получили официальных объяснений от стран, закрывших свое небо для его самолета.
"Объяснений, которых мы пока не слышали, будет много. Страны, которые отказали в пролете российскому борту, будут говорить, что им приказали в ЕС и НАТО. Те, в свою очередь, будут говорить, что эти страны сами принимали самостоятельное решение", — пояснил глава дипломатического ведомства.
Визит Лаврова в Сербию был намечен на 6-7 июня. Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что некоторые страны закрыли для его самолета свое небо.
В свою очередь, сербское издание "Вечерне новости" опубликовало фотографии решений МИД Болгарии
, Северной Македонии
и Черногории
о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.