https://ria.ru/20220606/peregovory-1793466194.html
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 06.06.2022
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров
Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:08
2022-06-06T14:08
2022-06-06T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства", - сказал Лавров журналистам.Он подчеркнул, что Россия была готова "по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги и до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией