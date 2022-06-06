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Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/peregovory-1793466194.html
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 06.06.2022
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров
Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:08
2022-06-06T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства", - сказал Лавров журналистам.Он подчеркнул, что Россия была готова "по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги и до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".
https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html
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в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
14:08 06.06.2022
 
Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Украина не хочет вести переговоры с Россией

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства", - сказал Лавров журналистам.
Он подчеркнул, что Россия была готова "по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги и до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".
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Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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