https://ria.ru/20220606/peregovory-1793466194.html

Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров

Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 06.06.2022

Киев отказался от переговоров с Москвой, заявил Лавров

Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:08

2022-06-06T14:08

2022-06-06T14:08

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украина не хочет вести переговоры с Россией, от этого Киев отказался, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Украина требует исключительно вернуть ситуацию на положение дел "на земле" по состоянию на 24 февраля, другие фантазии высказываются ежедневно, самые разнообразные и порой противоречащие друг другу. Но переговоры вести Украина не хочет, она от этого отказалась. У нас есть все основания полагать, что она выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства", - сказал Лавров журналистам.Он подчеркнул, что Россия была готова "по-честному работать на основе тех предложений, которые сделали украинские коллеги и до сих пор написанный на основе тех предложений проект договора находится на украинской стороне без движения, почти уже полтора месяца".

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр