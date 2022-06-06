https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793378835.html
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами - РИА Новости, 06.06.2022
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами
После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:59
2022-06-06T09:59
2022-06-06T09:59
россия
происшествия
тольятти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_61314c9de1062f41cb3a1cf71155fb3a.jpg
САМАРА, 6 июн – РИА Новости. После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области.Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что с 3 июня за медицинской помощью в Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании. По данным ведомства, в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек.Ссылаясь на информацию в СМИ и интернете, в СУСК отмечают, что в Тольяттинскую городскую больницу №5 с симптомами пищевого отравления госпитализированы 20 человек."В настоящее время стационарное лечение проходят 16 пациентов, остальные лечатся амбулаторно", - сказали РИА Новости в ведомстве.Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Прокуратура региона проверяет соблюдение должностными лицами санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг общественного питания.
https://ria.ru/20220527/deti-1791341499.html
россия
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114740_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_26767afbac0634afb55d8eaaddcf3f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, тольятти
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами из доставки