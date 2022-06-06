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В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами - РИА Новости, 06.06.2022
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В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами - РИА Новости, 06.06.2022
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами
После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T09:59
2022-06-06T09:59
россия
происшествия
тольятти
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САМАРА, 6 июн – РИА Новости. После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области.Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что с 3 июня за медицинской помощью в Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании. По данным ведомства, в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек.Ссылаясь на информацию в СМИ и интернете, в СУСК отмечают, что в Тольяттинскую городскую больницу №5 с симптомами пищевого отравления госпитализированы 20 человек."В настоящее время стационарное лечение проходят 16 пациентов, остальные лечатся амбулаторно", - сказали РИА Новости в ведомстве.Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Прокуратура региона проверяет соблюдение должностными лицами санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг общественного питания.
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россия, происшествия, тольятти
09:59 06.06.2022
 
В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами

В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами из доставки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 6 июн – РИА Новости. После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области.
Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что с 3 июня за медицинской помощью в Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании. По данным ведомства, в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек.
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Ссылаясь на информацию в СМИ и интернете, в СУСК отмечают, что в Тольяттинскую городскую больницу №5 с симптомами пищевого отравления госпитализированы 20 человек.
"В настоящее время стационарное лечение проходят 16 пациентов, остальные лечатся амбулаторно", - сказали РИА Новости в ведомстве.
Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Прокуратура региона проверяет соблюдение должностными лицами санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг общественного питания.
 
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