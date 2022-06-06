https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793378835.html

В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами

В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами - РИА Новости, 06.06.2022

В Тольятти госпитализировали 16 человек после отравления роллами

После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T09:59

2022-06-06T09:59

2022-06-06T09:59

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происшествия

тольятти

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САМАРА, 6 июн – РИА Новости. После отравления роллами в Тольятти госпитализированы 16 человек, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Самарской области.Ранее в минздраве региона РИА Новости сообщили, что с 3 июня за медицинской помощью в Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании. По данным ведомства, в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек.Ссылаясь на информацию в СМИ и интернете, в СУСК отмечают, что в Тольяттинскую городскую больницу №5 с симптомами пищевого отравления госпитализированы 20 человек."В настоящее время стационарное лечение проходят 16 пациентов, остальные лечатся амбулаторно", - сказали РИА Новости в ведомстве.Проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).Прокуратура региона проверяет соблюдение должностными лицами санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг общественного питания.

https://ria.ru/20220527/deti-1791341499.html

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тольятти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, тольятти