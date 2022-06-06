https://ria.ru/20220606/otravlenie-1793361501.html

В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки

В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки - РИА Новости, 06.06.2022

В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки

Двадцать два человека обратились за медицинской помощью в Тольятти Самарской области после отравления роллами, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:57

2022-06-06T08:57

2022-06-06T08:57

россия

происшествия

самарская область

тольятти

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий азаров

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 6 июн – РИА Новости. Двадцать два человека обратились за медицинской помощью в Тольятти Самарской области после отравления роллами, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Начиная с 3 июня в "скорую" Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них - трое детей и беременная женщина. Как выяснилось, все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании", - сказала представитель ведомства.По последним данным ведомства, из них 11 человек в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, еще столько же находятся на амбулаторном лечении. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. О ситуации доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Специалисты Роспотребнадзора начали санэпидрасследование.СУСК по Самарской области и прокуратура региона также начали проверки по факту произошедшего.

https://ria.ru/20220604/proisshestvie-1793141417.html

россия

самарская область

тольятти

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, самарская область, тольятти, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий азаров, следственный комитет россии (ск рф)