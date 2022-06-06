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В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки - РИА Новости, 06.06.2022
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В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки
В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки - РИА Новости, 06.06.2022
В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки
Двадцать два человека обратились за медицинской помощью в Тольятти Самарской области после отравления роллами, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:57
2022-06-06T08:57
россия
происшествия
самарская область
тольятти
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий азаров
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 6 июн – РИА Новости. Двадцать два человека обратились за медицинской помощью в Тольятти Самарской области после отравления роллами, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Начиная с 3 июня в "скорую" Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них - трое детей и беременная женщина. Как выяснилось, все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании", - сказала представитель ведомства.По последним данным ведомства, из них 11 человек в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, еще столько же находятся на амбулаторном лечении. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. О ситуации доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Специалисты Роспотребнадзора начали санэпидрасследование.СУСК по Самарской области и прокуратура региона также начали проверки по факту произошедшего.
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россия
самарская область
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россия, происшествия, самарская область, тольятти, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий азаров, следственный комитет россии (ск рф)
08:57 06.06.2022
 
В Тольятти 22 человека отравились роллами из доставки

В Тольятти 22 человека обратились к медикам после отравления роллами из доставки

CC0 / qusuypa / Роллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
CC0 / qusuypa /
Роллы
Читать ria.ru в
САМАРА, 6 июн – РИА Новости. Двадцать два человека обратились за медицинской помощью в Тольятти Самарской области после отравления роллами, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Начиная с 3 июня в "скорую" Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции. Среди них - трое детей и беременная женщина. Как выяснилось, все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании", - сказала представитель ведомства.
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По последним данным ведомства, из них 11 человек в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы, еще столько же находятся на амбулаторном лечении. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. О ситуации доложили губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Специалисты Роспотребнадзора начали санэпидрасследование.
СУСК по Самарской области и прокуратура региона также начали проверки по факту произошедшего.
 
РоссияПроисшествияСамарская областьТольяттиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дмитрий АзаровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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