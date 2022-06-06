https://ria.ru/20220606/otkaz-1793577079.html
Посольство России в Софии не получало ноты от властей о недопуске Лаврова
Посольство России в Софии не получало ноты от властей о недопуске Лаврова - РИА Новости, 06.06.2022
Посольство России в Софии не получало ноты от властей о недопуске Лаврова
Посольство России в Болгарии не получало специальной ноты от властей страны о том, что София не пропустит борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:05
2022-06-06T19:05
2022-06-06T19:05
в мире
сергей лавров
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александр вучич
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Посольство России в Болгарии не получало специальной ноты от властей страны о том, что София не пропустит борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через свое воздушное пространство на пути дипломата в Белград, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Специальной ноты в адрес посольства не было. Они просто публично это заявили. Адресно нас не информировали. Проинформировали нас через публичное пространство. Возможно, они информировали МИД напрямую, но не посольство", - сказали в посольстве.Ранее болгарский МИД заявил, что власти страны еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через воздушное пространство своей страны на пути в Белград.Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца 10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита. По его словам, раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи. Он добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.
https://ria.ru/20220606/lavrov-1793463836.html
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в мире, сергей лавров, ана брнабич, александр вучич, белград (город), россия, сербия
Посольство России в Софии не получало ноты от властей о недопуске Лаврова
Посольство России в Софии: Болгария не уведомила Москву об отказе пропустить борт Лаврова
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Посольство России в Болгарии не получало специальной ноты от властей страны о том, что София не пропустит борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова через свое воздушное пространство на пути дипломата в Белград, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Специальной ноты в адрес посольства не было. Они просто публично это заявили. Адресно нас не информировали. Проинформировали нас через публичное пространство. Возможно, они информировали МИД напрямую, но не посольство", - сказали в посольстве.
Ранее болгарский МИД заявил, что власти страны еще 1 июня проинформировали российскую сторону, что не пропустят министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
через воздушное пространство своей страны на пути в Белград
.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич
заявила в воскресенье, что президент страны Александр Вучич
вынужден лично заниматься логистикой намеченного на 6-7 июня визита главы МИД РФ. Она отметила, что положение официального Белграда дополнительно осложняется тем, что ожидается и визит канцлера Германии Олафа Шольца
10 июня, а момент во внешней политике таков, что "никто не хочет ни с кем разговаривать, а тем более слушать".
Сербское издание "Вечерне новости" опубликовало в понедельник фотографии решений МИД Болгарии
, Северной Македонии
и Черногории
о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию, по сути, выступили в роли подпевал Западу. Он назвал немыслимой и возмутительной ситуацию вокруг его визита. По его словам, раз западные страны посчитали, что визит в Сербию чуть ли не угроза вселенского масштаба, значит, дела у них совсем плохи. Он добавил, что РФ не планирует ответных мер за сорванный визит.