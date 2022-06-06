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Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года - РИА Новости, 06.06.2022
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Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года
Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года - РИА Новости, 06.06.2022
Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года
Проект новых правил орфографии русского языка полностью будет готов к концу года, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:22
2022-06-06T14:22
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект новых правил орфографии русского языка полностью будет готов к концу года, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко."Правила, которые сегодня представлены на суд общественности, - это пока предварительный документ. Он охватывает не все 100% даже правил русской орфографии, над оставшимися сложными разделами еще идет работа, надеемся до конца года она будет завершена. Что касается свода правил пунктуации, эта работа уже ведётся несколькими институтами, но по нашим прогнозам будет готова не ранее, чем через 2-3 года", - сказал Деревянко на приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения русского поэта А.С. Пушкина.Он отметил, что к проекту правил стоит относиться максимально объективно и обращать внимание на то, что в действующих правилах и в документе, который представлен на суд общественности, никаких глобальных изменений не предполагается."Идет уточнение формулировок правил для того, чтобы их можно было понимать и использовать активно учителям", - сказал ДеревянкоПо его словам, в новых правилах появились данные про непроизносимые согласные. Например, сочетание "ргск" в таких словах, как "выборгский". В проекте новых правил представлены и оба варианта написания букв со звуками "е" и "э". Он отметил, что в действующих правилах и в документе, который представлен на суд общественности, никаких глобальных изменений не предполагается."Это точечные изменения, которые не предполагают никакого поворота, и ни о какой не говорят о реформе русского языка", - сказал Деревянко.
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россия, общество, день русского языка, социальный навигатор, сн_образование, новости культуры
12:22 06.06.2022 (обновлено: 14:22 06.06.2022)
 
Проект новых правил орфографии русского языка подготовят к концу года

Эксперт Деревянко: проект новых правил орфографии русского языка будет готов к концу года

© РИА Новости / Любовь Чиликова / Перейти в фотобанкЭкзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Любовь Чиликова
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Проект новых правил орфографии русского языка полностью будет готов к концу года, сообщил член Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку Константин Деревянко.
"Правила, которые сегодня представлены на суд общественности, - это пока предварительный документ. Он охватывает не все 100% даже правил русской орфографии, над оставшимися сложными разделами еще идет работа, надеемся до конца года она будет завершена. Что касается свода правил пунктуации, эта работа уже ведётся несколькими институтами, но по нашим прогнозам будет готова не ранее, чем через 2-3 года", - сказал Деревянко на приуроченной ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня – в день рождения русского поэта А.С. Пушкина.
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Он отметил, что к проекту правил стоит относиться максимально объективно и обращать внимание на то, что в действующих правилах и в документе, который представлен на суд общественности, никаких глобальных изменений не предполагается.
"Идет уточнение формулировок правил для того, чтобы их можно было понимать и использовать активно учителям", - сказал Деревянко
По его словам, в новых правилах появились данные про непроизносимые согласные. Например, сочетание "ргск" в таких словах, как "выборгский". В проекте новых правил представлены и оба варианта написания букв со звуками "е" и "э". Он отметил, что в действующих правилах и в документе, который представлен на суд общественности, никаких глобальных изменений не предполагается.
"Это точечные изменения, которые не предполагают никакого поворота, и ни о какой не говорят о реформе русского языка", - сказал Деревянко.
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