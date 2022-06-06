https://ria.ru/20220606/odkb-1793507569.html

Россия направила странам ОДКБ материалы о биологической деятельности США

Россия направила странам ОДКБ материалы о биологической деятельности США - РИА Новости, 06.06.2022

Россия направила странам ОДКБ материалы о биологической деятельности США

Странам-участницам ОДКБ направили подтвержденные факты о том, как и с какой целью велась военно-биологическая деятельность Пентагона на Украине, рассказал... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:53

2022-06-06T15:53

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ЕРЕВАН, 6 июня - РИА Новости. Странам-участницам ОДКБ направили подтвержденные факты о том, как и с какой целью велась военно-биологическая деятельность Пентагона на Украине, рассказал председатель ПА ОДКБ, спикер Госдумы Вячеслав Володин."В адрес стран-членов ОДКБ направлены подтвержденные факты о том, как и с какими целями велась военно-биологическая деятельность Пентагона на территории Украины", - рассказал парламентарий на Совете ПА ОДКБ.По словам политика, биолаборатории США "не имели достаточного уровня защищенности для работы с опасными патогенами", что стало угрозой для жизни и здоровья людей из других стран. Володин подчеркнул, что вопрос о реализации военно-биологической программы США должен стать предметом "международного расследования".В этой связи политик считает правильным заслушать доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине на заседании ПА ОДКБ осенью."Чтобы эффективно противостоять биологическим угрозам, необходимо координировать нашу работу на основе межправительственных соглашений". - резюмировал он.Володин в понедельник находится с рабочим визитом в Ереване, где проводит заседание Совета ПА ОДКБ. В мероприятии участвует делегация депутатов ГД.

https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html

https://ria.ru/20220606/zaschita-1793499041.html

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сша, одкб, министерство обороны сша, украина, ереван, госдума рф