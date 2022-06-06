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СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области - РИА Новости, 06.06.2022
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СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области - РИА Новости, 06.06.2022
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:17
2022-06-06T19:46
происшествия
украина
курская область
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, утром в понедельник украинские силовики совершили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Теткино Курской области. В результате обстрела были повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Курской области", - говорится в сообщении.
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происшествия, украина, курская область
19:17 06.06.2022 (обновлено: 19:46 06.06.2022)
 
СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области

Следственный комитет России возбудил дело по факту обстрела ВСУ территории Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, утром в понедельник украинские силовики совершили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Теткино Курской области. В результате обстрела были повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 11:00Специальная военная операция на Украине
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Курской области", - говорится в сообщении.
 
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