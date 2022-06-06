https://ria.ru/20220606/obstrel-1793578390.html

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области - РИА Новости, 06.06.2022

СК России возбудил дело из-за обстрела ВСУ территории Курской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:17

2022-06-06T19:17

2022-06-06T19:46

происшествия

украина

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины территории Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, утром в понедельник украинские силовики совершили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Теткино Курской области. В результате обстрела были повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, по факту обстрела вооруженными формированиями Украины территории Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html

украина

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, курская область