https://ria.ru/20220606/obstrel-1793494403.html

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецка в Донецкой Народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра,... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

куйбышевский район

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецка в Донецкой Народной республике, выпустив десять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 14.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/donbass-1793472862.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

куйбышевский район

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины