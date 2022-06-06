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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:07
2022-06-06T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 6 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. В результате одного из обстрелов ранения получили две мирные жительницы.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:07 06.06.2022 (обновлено: 14:10 06.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район, выпустив четыре снаряда калибра 122 миллиметра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 6 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. В результате одного из обстрелов ранения получили две мирные жительницы.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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