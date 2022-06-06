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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T14:07

2022-06-06T14:07

2022-06-06T14:10

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ДОНЕЦК, 6 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. В результате одного из обстрелов ранения получили две мирные жительницы.

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