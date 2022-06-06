https://ria.ru/20220606/obstrel-1793465274.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:07
2022-06-06T14:07
2022-06-06T14:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793392869_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_98842f2a1648d073b52b475224e56f15.jpg
ДОНЕЦК, 6 июня - РИА Новости. Украинские войска в 12.20 мск снова обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщило о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. В результате одного из обстрелов ранения получили две мирные жительницы.
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793392869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd95cb7acf3534a75ba2b8a5b34025b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк, ситуация в днр и лнр
14:07 06.06.2022 (обновлено: 14:10 06.06.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район, выпустив четыре снаряда калибра 122 миллиметра