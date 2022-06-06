Украинские войска обстреляли Минеральное
Украинские войска обстреляли Минеральное шестью снарядами калибра 122 миллиметра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора
Мужчина демонстрирует осколки снаряда после обстрела ВСУ жилого сектора. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Минеральное в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка - н.п. Минеральное: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.