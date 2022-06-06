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При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт
При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт - РИА Новости, 06.06.2022
При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:06
2022-06-06T08:06
2022-06-06T10:23
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происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения."Сообщаю подробности об утреннем минометном обстреле поселка Теткино. Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия, москва
08:06 06.06.2022 (обновлено: 10:23 06.06.2022)
При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт
Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Теткино никто не пострадал