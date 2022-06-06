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При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт
При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт - РИА Новости, 06.06.2022
При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:06
2022-06-06T10:23
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
россия
москва
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения."Сообщаю подробности об утреннем минометном обстреле поселка Теткино. Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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происшествия, курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, россия, москва
08:06 06.06.2022 (обновлено: 10:23 06.06.2022)
 
При обстреле поселка Теткино никто не пострадал, сообщил Старовойт

Губернатор Курской области Старовойт: при обстреле поселка Теткино никто не пострадал

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкПожарная машина у разрушенного жилого дома в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Пожарная машина у разрушенного жилого дома в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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Пожарная машина у разрушенного жилого дома в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате утреннего обстрела поселка Теткино никто не пострадал, основной удар был нанесен по мосту, есть повреждения.
"Сообщаю подробности об утреннем минометном обстреле поселка Теткино. Раненых и погибших — нет. Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на 8 квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтВооруженные силы УкраиныРоссияМосква
 
 
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