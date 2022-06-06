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Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/obstrel-1793353461.html
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 07.10 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:40
2022-06-06T07:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска в 07.10 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
07:40 06.06.2022
 
Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли населенный пункт Гольмовский

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска в 07.10 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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