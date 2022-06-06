07:08 06.06.2022 (обновлено: 14:06 06.06.2022)
Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино
Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
"Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям", — написал глава области.
Позднее он уточнил, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.
По словам Старовойта, основной удар пришелся по мосту, есть повреждения. Кроме того, сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки.
"В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — заключил губернатор.
Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, при обстреле Теткино в середине мая погиб один человек, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.