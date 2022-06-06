https://ria.ru/20220606/obstrel-1793351092.html

Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино - РИА Новости, 06.06.2022

Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T07:08

2022-06-06T07:08

2022-06-06T14:06

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

роман старовойт

россия

москва

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Позднее он уточнил, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.По словам Старовойта, основной удар пришелся по мосту, есть повреждения. Кроме того, сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки."В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — заключил губернатор.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, при обстреле Теткино в середине мая погиб один человек, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/zhurnalisty-1793352567.html

https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html

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происшествия, курская область, роман старовойт, россия, москва, глушковский район