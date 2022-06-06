Рейтинг@Mail.ru
Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/obstrel-1793351092.html
Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино
Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино - РИА Новости, 06.06.2022
Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино
Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T07:08
2022-06-06T14:06
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
роман старовойт
россия
москва
глушковский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793371701_0:63:720:468_1920x0_80_0_0_49404ed614ee71ed4b0898ea9be1bbc8.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.Позднее он уточнил, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.По словам Старовойта, основной удар пришелся по мосту, есть повреждения. Кроме того, сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки."В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — заключил губернатор.Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, при обстреле Теткино в середине мая погиб один человек, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/zhurnalisty-1793352567.html
https://ria.ru/20220530/granitsa-1791672950.html
курская область
россия
москва
глушковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793372333_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_eb070929aa282a2e002ab00f3e2e6a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, роман старовойт, россия, москва, глушковский район
07:08 06.06.2022 (обновлено: 14:06 06.06.2022)
 
Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

Глава Курской области Старовойт сообщил о новом обстреле приграничного поселка Теткино

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкСгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Сгоревший автомобиль в поселке Теткино Курской области в результате утреннего обстрела со стороны украинских военных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Приграничный поселок Теткино подвергся минометному обстрелу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям", — написал глава области.

Позднее он уточнил, что в результате атаки погибших и пострадавших нет.
По словам Старовойта, основной удар пришелся по мосту, есть повреждения. Кроме того, сильно пострадал двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки.
"В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла. Сгорел автомобиль. Есть повреждения на территории сахарного завода", — заключил губернатор.
Боец ЛНР патрулирует улицу - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 07:28Специальная военная операция на Украине
Журналистов Рейтер, попавших под обстрел в Северодонецке, прооперировали
Курская область неоднократно подвергалась атакам со стороны ВСУ. Так, при обстреле Теткино в середине мая погиб один человек, второго госпитализировали с осколочными ранениями. На прошлой неделе губернатор области продлил желтый уровень террористической опасности из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов до 8 июня.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 11:00Специальная военная операция на Украине
На границе Курской области с Украиной усилили меры безопасности
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоман СтаровойтРоссияМоскваГлушковский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала