Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев
Рашид Нургалиев: попытки США или НАТО разместить военную инфраструктуру в СНГ неприемлемы
Рашид Нургалиев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Попытки США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в странах СНГ неприемлемы ни в каком виде, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Вашингтон и его союзники поставили на поток генерирование неприятных сюрпризов для стран СНГ в виде создания постоянных угроз их национальной безопасности", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".
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"Так, позорное бегство американцев из Афганистана доказало, что США, словно слон в посудной лавке, оставляет за собой разруху. Таджикистан, Узбекистан, другие республики СНГ оказались перед угрозой неконтролируемой миграции и наркотрафика со стороны Афганистана", - отметил он. В таджикско-афганском приграничье наращивают активность различные международные террористические организации, добавил Нургалиев.
"Случившееся в Афганистане – это хороший урок для всех в мире, кто готов слепо доверяться Вашингтону. Американцы ушли из страны, предоставив разбираться с созданными ими проблемами самим афганцам, а заодно и странам региона, которые теперь вынуждены взвалить на себя это тяжелое бремя", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.
"Все государства СНГ поняли, насколько осторожно надо относиться к попыткам США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в своих странах. Считаем такие инициативы неприемлемыми ни в каком виде", - подчеркнул Нургалиев.
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