https://ria.ru/20220606/nurgaliev-1793537133.html

Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев

Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022

Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев

Попытки США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в странах СНГ неприемлемы ни в каком виде, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T17:17

2022-06-06T17:17

2022-06-06T17:17

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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Попытки США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в странах СНГ неприемлемы ни в каком виде, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."Вашингтон и его союзники поставили на поток генерирование неприятных сюрпризов для стран СНГ в виде создания постоянных угроз их национальной безопасности", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете"."Так, позорное бегство американцев из Афганистана доказало, что США, словно слон в посудной лавке, оставляет за собой разруху. Таджикистан, Узбекистан, другие республики СНГ оказались перед угрозой неконтролируемой миграции и наркотрафика со стороны Афганистана", - отметил он. В таджикско-афганском приграничье наращивают активность различные международные террористические организации, добавил Нургалиев."Случившееся в Афганистане – это хороший урок для всех в мире, кто готов слепо доверяться Вашингтону. Американцы ушли из страны, предоставив разбираться с созданными ими проблемами самим афганцам, а заодно и странам региона, которые теперь вынуждены взвалить на себя это тяжелое бремя", - сказал замсекретаря Совбеза РФ."Все государства СНГ поняли, насколько осторожно надо относиться к попыткам США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в своих странах. Считаем такие инициативы неприемлемыми ни в каком виде", - подчеркнул Нургалиев.

https://ria.ru/20220606/nato-1793478039.html

https://ria.ru/20220602/armiya-1792471521.html

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сша, россия, афганистан, нато, снг, рашид нургалиев