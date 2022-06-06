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Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022
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Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев
Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев - РИА Новости, 06.06.2022
Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев
Попытки США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в странах СНГ неприемлемы ни в каком виде, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:17
2022-06-06T17:17
сша
россия
афганистан
нато
снг
рашид нургалиев
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Попытки США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в странах СНГ неприемлемы ни в каком виде, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев."Вашингтон и его союзники поставили на поток генерирование неприятных сюрпризов для стран СНГ в виде создания постоянных угроз их национальной безопасности", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете"."Так, позорное бегство американцев из Афганистана доказало, что США, словно слон в посудной лавке, оставляет за собой разруху. Таджикистан, Узбекистан, другие республики СНГ оказались перед угрозой неконтролируемой миграции и наркотрафика со стороны Афганистана", - отметил он. В таджикско-афганском приграничье наращивают активность различные международные террористические организации, добавил Нургалиев."Случившееся в Афганистане – это хороший урок для всех в мире, кто готов слепо доверяться Вашингтону. Американцы ушли из страны, предоставив разбираться с созданными ими проблемами самим афганцам, а заодно и странам региона, которые теперь вынуждены взвалить на себя это тяжелое бремя", - сказал замсекретаря Совбеза РФ."Все государства СНГ поняли, насколько осторожно надо относиться к попыткам США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в своих странах. Считаем такие инициативы неприемлемыми ни в каком виде", - подчеркнул Нургалиев.
https://ria.ru/20220606/nato-1793478039.html
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сша, россия, афганистан, нато, снг, рашид нургалиев
17:17 06.06.2022
 
Размещение инфраструктуры НАТО в СНГ неприемлемо, заявил Нургалиев

Рашид Нургалиев: попытки США или НАТО разместить военную инфраструктуру в СНГ неприемлемы

© РИА Новости / Фотохост ШОС / Перейти в фотобанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Фотохост ШОС
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Рашид Нургалиев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня - РИА Новости. Попытки США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в странах СНГ неприемлемы ни в каком виде, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.
"Вашингтон и его союзники поставили на поток генерирование неприятных сюрпризов для стран СНГ в виде создания постоянных угроз их национальной безопасности", - сказал Нургалиев в интервью "Российской газете".
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"Так, позорное бегство американцев из Афганистана доказало, что США, словно слон в посудной лавке, оставляет за собой разруху. Таджикистан, Узбекистан, другие республики СНГ оказались перед угрозой неконтролируемой миграции и наркотрафика со стороны Афганистана", - отметил он. В таджикско-афганском приграничье наращивают активность различные международные террористические организации, добавил Нургалиев.
"Случившееся в Афганистане – это хороший урок для всех в мире, кто готов слепо доверяться Вашингтону. Американцы ушли из страны, предоставив разбираться с созданными ими проблемами самим афганцам, а заодно и странам региона, которые теперь вынуждены взвалить на себя это тяжелое бремя", - сказал замсекретаря Совбеза РФ.
"Все государства СНГ поняли, насколько осторожно надо относиться к попыткам США или НАТО разместить свою военную инфраструктуру в своих странах. Считаем такие инициативы неприемлемыми ни в каком виде", - подчеркнул Нургалиев.
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СШАРоссияАфганистанНАТОСНГРашид Нургалиев
 
 
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