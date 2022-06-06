https://ria.ru/20220606/norvegiya-1793494553.html

Рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу у Норвегии из-за санкций

Рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу у Норвегии из-за санкций - РИА Новости, 06.06.2022

Рестораны Fish&Chips будут закупать рыбу у Норвегии из-за санкций

Владельцы британских кафе и ресторанов, специализирующихся на популярном блюде, Fish&Chips намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:13

2022-06-06T15:17

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Владельцы британских кафе и ресторанов, специализирующихся на популярном блюде, Fish&Chips намерены обратиться за помощью в поставках рыбы к Норвегии, чтобы сдержать рост цен из-за британских санкций в отношении РФ, сообщил в понедельник телеканал Sky News.Резкий рост цен на традиционное британское блюдо из жареной рыбы и картошки был вызван подорожанием электроэнергии, растительного масла, картофеля и рыбы из-за событий на Украине. Это поставило под угрозу существование многих заведений, отмечает Sky News"Я надеюсь, что мне удастся убедить их поставлять нам рыбное филе для нашего бизнеса. Для сдерживания цен на рыбу нам нужно как можно больше поставок", - цитирует канал председателя профсоюзной организации "Национальная федерация продавцов жареной рыбы" Эндрю Крука.Он планирует от лица всей индустрии попросить помощи у Норвегии на конференции торговой ассоциации Frozen At Sea, представляющей рыболовные компании. Мероприятие пройдет в среду в норвежском городе Олесунн, говорится в статье.Крук добавил, что из-за роста цен треть заведений, специализирующихся на подаче этого блюда, оказались под угрозой закрытия и что для предотвращения этой ситуации "необходимо принять меры", говорится в статье.Белая рыба высоко востребована во всем мире, и большинство поставок осуществляются по заключенным контрактам. Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими. Стоимость удобрений для картофеля, поставляемого в основном из России, выросла в три раза.Кроме того, выросли цены и на подсолнечное масло, 50% которого поставлялось с Украины. Перебои в поставках, вызванные событиями в регионе, привели к его подорожанию, а также к увеличению цен на альтернативное рапсовое и пальмовое масло.

https://ria.ru/20220603/norvegiya-1792855782.html

https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html

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экономика, норвегия, россия, украина