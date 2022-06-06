https://ria.ru/20220606/neft-1793511603.html

На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России

На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России - РИА Новости, 06.06.2022

На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России

Эмбарго на российские энергоносители привело к обратному эффекту: европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T16:02

2022-06-06T16:02

2022-06-06T16:23

экономика

цены на нефть

дмитрий медведев

россия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эмбарго на российские энергоносители привело к обратному эффекту: европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных экспертов."Компании ЕС продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа", — говорится в материале.По мнению специалистов, санкции против российского топлива создали прецедент на рынке. Отказ большинства судоходных компаний от поставок из России позволяет оставшимся получать "бешеную прибыль".Бездействие европейских лидеров, неспособных остановить суда, которые перевозят российский груз под флагами ЕС, — это огромная дыра в нефтяном эмбарго, заключил автор статьи.На прошлой неделе ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него входит и поэтапный отказ от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Однако трубопроводной нефти ограничения не коснулись: Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90 процентов российской нефти.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эмбарго заставит Европу "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, западные страны столкнутся с дефицитом некоторых видов топлива.

https://ria.ru/20220606/energoapokalipsis-1793352963.html

https://ria.ru/20220528/energetika-1791362785.html

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792746124.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире