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На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России - РИА Новости, 06.06.2022
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На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России
На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России - РИА Новости, 06.06.2022
На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России
Эмбарго на российские энергоносители привело к обратному эффекту: европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T16:02
2022-06-06T16:23
экономика
цены на нефть
дмитрий медведев
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эмбарго на российские энергоносители привело к обратному эффекту: европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных экспертов."Компании ЕС продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа", — говорится в материале.По мнению специалистов, санкции против российского топлива создали прецедент на рынке. Отказ большинства судоходных компаний от поставок из России позволяет оставшимся получать "бешеную прибыль".Бездействие европейских лидеров, неспособных остановить суда, которые перевозят российский груз под флагами ЕС, — это огромная дыра в нефтяном эмбарго, заключил автор статьи.На прошлой неделе ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций. В него входит и поэтапный отказ от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. Однако трубопроводной нефти ограничения не коснулись: Европа продолжит принимать поставки по нефтепроводу "Дружба". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90 процентов российской нефти.Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эмбарго заставит Европу "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, западные страны столкнутся с дефицитом некоторых видов топлива.
https://ria.ru/20220606/energoapokalipsis-1793352963.html
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европа
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Кирилл Иванников
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экономика, цены на нефть, дмитрий медведев, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
16:02 06.06.2022 (обновлено: 16:23 06.06.2022)
 
На Западе столкнулись с неожиданными последствиями запрета нефти из России

Independent: после введения эмбарго объемы перевозок российской нефти увеличились вдвое

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан
Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка около Ямашинского сельского поселения в Республике Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Эмбарго на российские энергоносители привело к обратному эффекту: европейские компании удвоили перевозки нефти из России, пишет британская газета Independent со ссылкой на западных экспертов.
"Компании ЕС продолжают получать прибыль от транспортировки российской нефти в такие страны, как Индия и Китай. Они, как выяснилось, охотно покупают сырую нефть, от которой отказалась Европа", — говорится в материале.
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Бездействие европейских лидеров, неспособных остановить суда, которые перевозят российский груз под флагами ЕС, — это огромная дыра в нефтяном эмбарго, заключил автор статьи.
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что эмбарго заставит Европу "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, западные страны столкнутся с дефицитом некоторых видов топлива.
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ЭкономикаЦены на нефтьДмитрий МедведевРоссияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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