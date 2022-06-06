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Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
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Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ
Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.06.2022
Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ
Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании "Роснефть", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:31
2022-06-06T14:31
экономика
индия
роснефть
цены на нефть
нефть
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании "Роснефть", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - пишет агентство.По словам источников, государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти", а продавец будет заниматься вопросами транспортировки и страхования.Детали по объемам нефти и ценам еще обсуждаются, а индийские банки намерены полностью финансировать все поставки, сообщает Блумберг.В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".Согласно расчетам Блумберга, Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% превышает объем поставок за весь 2021 год.
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экономика, индия, роснефть, цены на нефть, нефть, россия
14:31 06.06.2022
 
Индия намерена удвоить импорт российской нефти, сообщили СМИ

Bloomberg: Индия намерена удвоить импорт российской нефти за счет поставок от "Роснефти"

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Индия ведет переговоры об увеличении импорта российской нефти за счет поставок от компании "Роснефть", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Государственные нефтеперерабатывающие компании стремятся получать более выгодные поставки от ПАО "Роснефть", поскольку международные игроки отказываются от сотрудничества с Москвой", - пишет агентство.
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По словам источников, государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти", а продавец будет заниматься вопросами транспортировки и страхования.
Детали по объемам нефти и ценам еще обсуждаются, а индийские банки намерены полностью финансировать все поставки, сообщает Блумберг.
В число государственных нефтеперерабатывающих компаний входят Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum, а частными переработчиками являются Reliance Industries и Nayara Energy, которая частично принадлежит "Роснефти".
Согласно расчетам Блумберга, Индия закупила более 40 миллионов баррелей российской нефти в период с конца февраля по начало мая, что примерно на 20% превышает объем поставок за весь 2021 год.
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