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ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев - РИА Новости, 06.06.2022
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ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев
ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев - РИА Новости, 06.06.2022
ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев
Европе надо будет найти "серые" схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:12
2022-06-06T12:54
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европе надо будет найти "серые" схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ."И они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать."Похоже, "дубиной народной войны", которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись", - заявил он.
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в мире, экономика, россия, италия, польша, нефть
11:12 06.06.2022 (обновлено: 12:54 06.06.2022)
 
ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев

Медведев: ЕС надо будет найти обходные пути для получения российской нефти из-за санкций

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европе надо будет найти "серые" схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ.
"И они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать.
"Похоже, "дубиной народной войны", которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись", - заявил он.
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"Тихий ужас": в ЕС назвали реальные последствия эмбарго на нефть из России
 
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