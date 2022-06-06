https://ria.ru/20220606/neft-1793398912.html

ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев

ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев - РИА Новости, 06.06.2022

ЕС будет искать "серые" схемы для покупки нефти из России, уверен Медведев

Европе надо будет найти "серые" схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:12

2022-06-06T11:12

2022-06-06T12:54

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европе надо будет найти "серые" схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ."И они знают, что все равно надо будет найти "серые" схемы, чтобы получить наше сырьё, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать."Похоже, "дубиной народной войны", которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись", - заявил он.

https://ria.ru/20220604/neft-1793073351.html

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в мире, экономика, россия, италия, польша, нефть