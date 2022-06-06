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ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев - РИА Новости, 06.06.2022
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ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев
ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев - РИА Новости, 06.06.2022
ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев
Европе придется "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, считает запредседателя РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T11:04
2022-06-06T12:54
в мире
экономика
дмитрий медведев
нефть
россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европе придется "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, считает запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ."Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", - написал он в своем Telegram- канале."При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", - заявил Медведев.
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в мире, экономика, дмитрий медведев, нефть, россия
11:04 06.06.2022 (обновлено: 12:54 06.06.2022)
 
ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев

Медведев: ЕС не найдут замену отдельным видам топлива из России и столкнутся с дефицитом

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европе придется "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, считает запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ.
"Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", - написал он в своем Telegram- канале.
"При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", - заявил Медведев.
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