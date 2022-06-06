https://ria.ru/20220606/neft-1793395918.html

ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев

ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев - РИА Новости, 06.06.2022

ЕС не смогут найти нефть такого же качества, как у России, уверен Медведев

Европе придется "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, считает запредседателя РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T11:04

2022-06-06T11:04

2022-06-06T12:54

в мире

экономика

дмитрий медведев

нефть

россия

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Европе придется "рыскать по миру" в поисках нефти такого же качества, как российская, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, считает запредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Накануне Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. Он предусматривает в том числе постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ."Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придётся рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества", - написал он в своем Telegram- канале."При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20220528/energetika-1791362785.html

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в мире, экономика, дмитрий медведев, нефть, россия