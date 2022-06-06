Рейтинг@Mail.ru
СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220606/neft-1793358583.html
СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть
СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть - РИА Новости, 06.06.2022
СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть
Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживают котировки ослабление доллара и повышение цен Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T08:39
2022-06-06T08:39
в мире
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
азия
шанхай
saudi aramco
brent
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:201:3283:2048_1920x0_80_0_0_d58e2337ff8b5fa4cafc85a28c9554ba.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживают котировки ослабление доллара и повышение цен Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 120,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 119,62 доллара.Курс доллара к иене показывает снижение на 0,17%, к евро - на 0,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, которые в этом случае становятся более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.Рынки также оценивают новость о том, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на 2,1 доллара оказалось сильнее ожидаемых 1-1,5 доллара, сообщили СМИ.Приход летнего сезона поддерживает ожидания вокруг спроса на нефть. "Сезон пикового спроса наступил", - сказал агентству Блумберг аналитик Cinda Securities Co. в Шанхае Чэн Шусянь (Chen Shuxian). Летний сезон автомобильных поездок в США и Европе будет поддерживать высокий уровень потребления, а спрос со стороны Китая восстановится после ослабления вирусных ограничений, отмечает эксперт.
https://ria.ru/20220605/evropa-1793282383.html
саудовская аравия
азия
шанхай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, цены на нефть, саудовская аравия, азия, шанхай, saudi aramco, brent, wti (нефть), arab light
08:39 06.06.2022
 
СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть

Блумберг: нефть дорожает на ослаблении доллара и после повышения цен Саудовской Аравией

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживают котировки ослабление доллара и повышение цен Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 120,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 119,62 доллара.
Курс доллара к иене показывает снижение на 0,17%, к евро - на 0,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, которые в этом случае становятся более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.
Рынки также оценивают новость о том, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на 2,1 доллара оказалось сильнее ожидаемых 1-1,5 доллара, сообщили СМИ.
Приход летнего сезона поддерживает ожидания вокруг спроса на нефть. "Сезон пикового спроса наступил", - сказал агентству Блумберг аналитик Cinda Securities Co. в Шанхае Чэн Шусянь (Chen Shuxian). Летний сезон автомобильных поездок в США и Европе будет поддерживать высокий уровень потребления, а спрос со стороны Китая восстановится после ослабления вирусных ограничений, отмечает эксперт.
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
Вчера, 15:18
Госдеп разрешил Eni и Repsol поставлять нефть из Венесуэлы в Европу
 
В миреЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияАзияШанхайSaudi AramcoBrentWTI (нефть)Arab Light
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала