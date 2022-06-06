https://ria.ru/20220606/neft-1793358583.html

СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть

СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть - РИА Новости, 06.06.2022

СМИ разъяснили, почему поднялись мировые цены на нефть

Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживают котировки ослабление доллара и повышение цен Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T08:39

2022-06-06T08:39

2022-06-06T08:39

в мире

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

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saudi aramco

brent

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются, поддерживают котировки ослабление доллара и повышение цен Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.53 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,6%, до 120,44 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,63%, до 119,62 доллара.Курс доллара к иене показывает снижение на 0,17%, к евро - на 0,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе на нефть, которые в этом случае становятся более доступными для инвесторов, владеющих другой валютой.Рынки также оценивают новость о том, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные июльские цены на нефть для Азии. Повышение цены на Arab Light для азиатских покупателей на 2,1 доллара оказалось сильнее ожидаемых 1-1,5 доллара, сообщили СМИ.Приход летнего сезона поддерживает ожидания вокруг спроса на нефть. "Сезон пикового спроса наступил", - сказал агентству Блумберг аналитик Cinda Securities Co. в Шанхае Чэн Шусянь (Chen Shuxian). Летний сезон автомобильных поездок в США и Европе будет поддерживать высокий уровень потребления, а спрос со стороны Китая восстановится после ослабления вирусных ограничений, отмечает эксперт.

https://ria.ru/20220605/evropa-1793282383.html

саудовская аравия

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в мире, экономика, цены на нефть, саудовская аравия, азия, шанхай, saudi aramco, brent, wti (нефть), arab light