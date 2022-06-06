https://ria.ru/20220606/nebenzya-1793577513.html

Киев не будет себя ограничивать в применении РСЗО, заявил Небензя

Киев не будет себя ограничивать в применении РСЗО, заявил Небензя - РИА Новости, 06.06.2022

Киев не будет себя ограничивать в применении РСЗО, заявил Небензя

Киев не собирается ограничивать себя в применении американских РСЗО большой дальности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T19:08

2022-06-06T19:08

2022-06-06T20:29

киев

василий небензя

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ООН, 6 июня – РИА Новости. Киев не собирается ограничивать себя в применении американских РСЗО большой дальности, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."О том, что никаких пределов применению дальнобойной артиллерии и РСЗО киевский режим для себя не предусматривает, свидетельствует недавнее заявление его представителей, расходящееся с заверениями о наличии подобных ограничений, звучащими из Вашингтона и Лондона", - сказал Небензя.По его словам, Россия отметила намерение США и Великобритании осуществлять поставки на Украину дальнобойных артиллерийских установок и ракетных систем залпового огня большой дальности."Оставляя за скобками совершенно неубедительное объяснение столь безответственного шага, хочу привлечь внимание к тому, что киевский режим уже воспринял это как карт-бланш на продолжение и интенсификацию обстрелов гражданских объектов на Донбассе, куда после ряда недавних поражений украинская артиллерия перестала добивать", - указал постпред.Он рассказал, что недавно поставленные Украине боеприпасы американского производства уже активно используются для ударов по Донбассу, включая школы и другие учебные заведения."Есть жертвы, в том числе среди детей. Никакой военной целесообразности в подобных обстрелах нет, и в Киеве об этом прекрасно знают. Знаете и вы, что ваши страны становятся прямыми соучастниками преступлений ВСУ на Донбассе со всеми вытекающими отсюда последствиями", - заявил он.

https://ria.ru/20220606/rakety-1793428873.html

https://ria.ru/20220605/spetsoperatsiya-1793325571.html

киев

донбасс

россия

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киев, василий небензя, в мире, донбасс, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр