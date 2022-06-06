https://ria.ru/20220606/nauseda-1793555266.html

Президент Литвы выступил против вывоза украинского зерна через Белоруссию

Президент Литвы выступил против вывоза украинского зерна через Белоруссию - РИА Новости, 06.06.2022

Президент Литвы выступил против вывоза украинского зерна через Белоруссию

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не согласен с идеей вывоза украинского зерна через балтийские порты транзитом через Белоруссию в обмен на открытие... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T18:06

2022-06-06T18:06

2022-06-06T18:06

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не согласен с идеей вывоза украинского зерна через балтийские порты транзитом через Белоруссию в обмен на открытие этих портов для белорусских товаров, в частности, попавших под санкции удобрений.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но необходим компромисс. В разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем он выдвинул условие, чтобы порты ФРГ, Польши, стран Балтии и России при вывозе украинского зерна были открыты и для белорусских товаров. Президент литовской ассоциации бизнеса Сигитас Бесагирскас поддержал эту идею, заявив, что без Минска в деле вывоза украинского зерна сегодня обойтись нельзя."Моя оценка не меняется - мы должны искать другие альтернативы (белорусскому направлению – ред.). Они есть, это не только открытие одесского порта, но и перевозка зерна через территорию Польши в те же порты Балтии или Польши. Эту альтернативу мы и практически опробовали, только теперь необходимо добиться, чтобы условия для экспорта зерна таким путем стали легче и чтобы они не занимали столько времени, сколько занимают сегодня", - сказал Науседа, слова которого приводит LRT (Литовское радио и телевидение).Литовский президент заявил, что опасается того, что если инфраструктура для провоза зерна между Украиной и Белоруссией будет налажена, в какой-то момент "в обратную сторону двинется военная техника"."Я уже не говорю, что Евросоюз очень ясно установил санкции для удобрений, Литва повторила эти санкции, а теперь мы закроем глаза и скажем, что Лукашенко стал гораздо более приемлемым лидером, сделал что-то хорошее, из-за чего мы теперь должны отменить санкции?" - добавил Науседа.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://ria.ru/20220604/produkty-1793165401.html

https://ria.ru/20220530/inflyatsiya-1791698411.html

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цены на нефть, александр лукашенко, антониу гуттереш, василий небензя, россия, белоруссия, литва, оон