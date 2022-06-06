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Медведев поручил главе Карелии проработать вопросы безопасности границ - РИА Новости, 06.06.2022
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Медведев поручил главе Карелии проработать вопросы безопасности границ
Медведев поручил главе Карелии проработать вопросы безопасности границ - РИА Новости, 06.06.2022
Медведев поручил главе Карелии проработать вопросы безопасности границ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову проработать вопросы безопасности границ республики с... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:42
2022-06-06T14:52
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
финляндия
швеция
нато
единая россия
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову проработать вопросы безопасности границ республики с планирующий вступить в НАТО Финляндией и договорился о личной встрече, чтобы обсудить эти перспективы."В случае вступления наших соседей в НАТО у нас будет самая большая граница с этим блоком. Понятно, что это отразится и поставит новые задачи по развитию наших западных территорий, приграничных территорий по целому ряду вопросов. Тоже мы сейчас акцентируем внимание на наших приграничных поселках", - сказал глава Карелии на онлайн-встрече Медведева с руководителями регионов, которые будут выдвигаться от "Единой России" на выборы в сентябре.Парфенчиков уточнил, что вступление граничащей с Карелией Финляндии в НАТО вызывает множество вопросов, начиная от связи, телевидения и заканчивая чисто экономическими вопросами, дорогами, школьным образованием, детскими садами. Он отметил, что эти вопросы особо актуальны для тех поселков, где расположены пограничные части."Это серьезная история… Думаю, что есть смысл нам встретиться и подумать, как организовать эту работу на государственном направлении. Артур Олегович, подготовьте предложения. Мы или встретимся, или я к вам приеду посмотрю", - предупредил Медведев.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
https://ria.ru/20220603/arktika-1792735876.html
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, финляндия, швеция, нато, единая россия
14:42 06.06.2022 (обновлено: 14:52 06.06.2022)
 
Медведев поручил главе Карелии проработать вопросы безопасности границ

Медведев поручил главе Карелии Парфенчикову проработать вопросы безопасности границ

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Дмитрий Медведев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков . Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поручил главе Карелии Артуру Парфенчикову проработать вопросы безопасности границ республики с планирующий вступить в НАТО Финляндией и договорился о личной встрече, чтобы обсудить эти перспективы.
"В случае вступления наших соседей в НАТО у нас будет самая большая граница с этим блоком. Понятно, что это отразится и поставит новые задачи по развитию наших западных территорий, приграничных территорий по целому ряду вопросов. Тоже мы сейчас акцентируем внимание на наших приграничных поселках", - сказал глава Карелии на онлайн-встрече Медведева с руководителями регионов, которые будут выдвигаться от "Единой России" на выборы в сентябре.
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Битва за Арктику: чем грозит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Парфенчиков уточнил, что вступление граничащей с Карелией Финляндии в НАТО вызывает множество вопросов, начиная от связи, телевидения и заканчивая чисто экономическими вопросами, дорогами, школьным образованием, детскими садами. Он отметил, что эти вопросы особо актуальны для тех поселков, где расположены пограничные части.
"Это серьезная история… Думаю, что есть смысл нам встретиться и подумать, как организовать эту работу на государственном направлении. Артур Олегович, подготовьте предложения. Мы или встретимся, или я к вам приеду посмотрю", - предупредил Медведев.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета Финляндии был бы ошибочным, поскольку никаких угроз ее безопасности не существует.
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