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В странах Балтии начались учения ВВС НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
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В странах Балтии начались учения ВВС НАТО
В странах Балтии начались учения ВВС НАТО - РИА Новости, 06.06.2022
В странах Балтии начались учения ВВС НАТО
Учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались в понедельник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T14:41
2022-06-06T14:43
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июня - РИА Новости. Учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались в понедельник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии."В понедельник начались четырехдневные учения ВВС НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy, основной целью которых является обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления. В ходе учений также будут отрабатываться действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы", - говорится в сообщении.Кроме истребителей Франции и Испании, базирующихся на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляе в Литве, в учениях примут участие финские, немецкие, шведские, чешские, британские и турецкие истребители, всего десять самолетов, отмечает пресс-служба.Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года - три раза в год. Истребители стран НАТО в порядке ротации выполняют миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Проведение Ramstein Alloy приурочено к ротации самолетов и летных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах Эмари в Эстонии и в литовском Шауляе, производящейся каждые четыре месяца.
https://ria.ru/20220531/ucheniya-1792057266.html
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в мире, космос - риа наука, балтия, эстония, франция, нато, латвия
14:41 06.06.2022 (обновлено: 14:43 06.06.2022)
 
В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Сергей Мелконов
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ХЕЛЬСИНКИ, 6 июня - РИА Новости. Учения ВВС НАТО и стран-партнеров альянса Ramstein Alloy начались в понедельник в небе над странами Балтии, сообщила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.
"В понедельник начались четырехдневные учения ВВС НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy, основной целью которых является обеспечение безопасности воздушного пространства стран Балтии, проведение процедур связи и управления. В ходе учений также будут отрабатываться действия в случае потери связи, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, поисковые и спасательные работы", - говорится в сообщении.
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Кроме истребителей Франции и Испании, базирующихся на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляе в Литве, в учениях примут участие финские, немецкие, шведские, чешские, британские и турецкие истребители, всего десять самолетов, отмечает пресс-служба.
Учения Ramstein Alloy проводятся с 2008 года - три раза в год. Истребители стран НАТО в порядке ротации выполняют миссию по охране воздушного пространства стран Балтии. Проведение Ramstein Alloy приурочено к ротации самолетов и летных экипажей стран-членов НАТО на военных авиабазах Эмари в Эстонии и в литовском Шауляе, производящейся каждые четыре месяца.
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