https://ria.ru/20220606/nato-1793344106.html

Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО

Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО - РИА Новости, 06.06.2022

Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО

Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T02:46

2022-06-06T02:46

2022-06-06T02:46

в мире

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

саули ниинисте

хельсинки

россия

нато

финляндия

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.Руководитель финской разведки считает этот факт "удивительным".При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. В середине мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к блоку, но их рассмотрение фактически заблокировала Турция. Анкара выдвинула требования, в том числе относительно запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которые Скандинавские страны пока не готовы выполнить.В России неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом Кремль не считает вступление двух нордических стран в организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности этого государства не существует.

https://ria.ru/20220602/nato-1792507699.html

хельсинки

россия

финляндия

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в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, саули ниинисте, хельсинки, россия, нато, финляндия, рабочая партия курдистана, антти пелттари