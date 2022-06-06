Главу финской разведки удивила реакция России на планы по вступлению в НАТО
Глава SUPO Пелттари: удивительно, что Россия не оказывает давление на Финляндию из-за НАТО
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия не оказывает давление на Финляндию из-за желания страны вступить в НАТО, заявил в беседе с газетой Financial Times глава полиции безопасности Финляндии SUPO Антти Пелттари.
Руководитель финской разведки считает этот факт "удивительным".
"Пока все достаточно спокойно и будем надеяться, что все так и останется. Хорошо, что ничего не происходит. Позитивным моментом также состоит в том, что мы приготовились и способны защищать наше общество", — высказался Пелттари.
При этом глава SUPO не уточнил, какой реакции ожидали в Хельсинки от российской стороны.
"Они заинтересованы, каким именно членом Североатлантического альянса станет Финляндия, если это произойдет", — предположил финский чиновник.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. В середине мая Хельсинки и Стокгольм подали заявки на присоединение к блоку, но их рассмотрение фактически заблокировала Турция. Анкара выдвинула требования, в том числе относительно запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана, которые Скандинавские страны пока не готовы выполнить.
В России неоднократно подчеркивали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе. При этом Кремль не считает вступление двух нордических стран в организацию экзистенциальной угрозой для России. Президент Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте подчеркнул, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности этого государства не существует.