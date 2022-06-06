https://ria.ru/20220606/nasilie-1793435496.html

ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии

ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии - РИА Новости, 06.06.2022

ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии

ООН направила группы следователей на Украину для изучения сообщений о случаях сексуального насилия, заявила спецпредставитель генсека ООН по проблеме... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T12:50

2022-06-06T12:50

2022-06-06T14:54

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РИМ, 6 июн - РИА Новости. ООН направила группы следователей на Украину для изучения сообщений о случаях сексуального насилия, заявила спецпредставитель генсека ООН по проблеме сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен. Она утверждает, что подобные происшествия имели место "не только с одной стороны" конфликта.Представители ряда западных государств в ООН, в том числе США и Великобритании, регулярно обвиняют российских военных в якобы совершении сексуального насилия над женщинами и девочками на Украине. Никаких конкретных доказательств в подкрепление этих обвинений не звучит. Россия эти утверждения опровергает."Я была в Киеве и Львове, я лично не встречалась с жертвами сексуального насилия, но я встречалась с неправительственными организациями и государственными служащими, которые сообщали об обширной документации о случаях сексуального насилия, которые они расследуют. <…> ООН направила на места группы следователей, чтобы понять, сколько случаев было, и собрать документацию; очевидно, требуется время, чтобы сделать нужные проверки, но это необходимая работа", - заявила Паттен в интервью итальянской газете la Stampa. Она отметила, что получила информацию о подобных случаях в отношении несовершеннолетних, а также — под угрозой убийства или в присутствии членов семьи жертвы.Как заявляет Паттен, изнасилования на Украине используются в качестве боевого средства. Его жертвами становятся "украинские женщины и мужчины", однако исполнители преступлений не находятся только на одной стороне конфликта, добавила она."Мы получили сообщения о сексуальном насилии, которое имело место в рядах украинских сил. Это случаи, о которых я довела до сведения государственных чиновников в Киеве, когда была там, и должна сказать, что с их стороны не было ни отрицания, ни противодействия", - сказала представитель генсека. Она также сообщила, что намерена на этой неделе встретиться с постпредом РФ при ООН Василием Небензей.Совет Безопасности ООН в понедельник обсудит проблемы сексуального насилия и торговли людьми в конфликтах на фоне ситуации на Украине. Паттен выступит с докладом по видеосвязи. Запланированы выступления членов гражданского общества. В заседании ожидается участие главы Евросовета Шарля Мишеля.На прошлой неделе Верховная рада проголосовала за увольнение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, известной в том числе множеством заявлений о случаях сексуального насилия против граждан Украины якобы со стороны российских военных. Депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов заявил тогда, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершённых противоестественным путём", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине".В свою очередь председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости об изнасилованиях, совершенных украинскими военными. По ее словам, диапазон "статей военных преступлений украинских боевиков намного шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе". Речь идет о геноциде русскоязычного населения, применении недозволенных мер ведения военных действий, захвате заложников, использовании рабского труда, использовании гражданского населения в качестве живого щита, умышленных убийствах, причинении вреда здоровью, в том числе тяжкого, хищениях, мародерстве, пытках, изнасилованиях.О том, что украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он говорил, что есть свидетельства того, что "некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим - похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова" (националистический полк, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела).Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, отмечал ранее на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.

https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html

https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html

https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html

https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786344815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, оон, украина, ситуация в днр и лнр