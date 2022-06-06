Рейтинг@Mail.ru
ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии - РИА Новости, 06.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220606/nasilie-1793435496.html
ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии
ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии - РИА Новости, 06.06.2022
ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии
ООН направила группы следователей на Украину для изучения сообщений о случаях сексуального насилия, заявила спецпредставитель генсека ООН по проблеме... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T12:50
2022-06-06T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
оон
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
РИМ, 6 июн - РИА Новости. ООН направила группы следователей на Украину для изучения сообщений о случаях сексуального насилия, заявила спецпредставитель генсека ООН по проблеме сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен. Она утверждает, что подобные происшествия имели место "не только с одной стороны" конфликта.Представители ряда западных государств в ООН, в том числе США и Великобритании, регулярно обвиняют российских военных в якобы совершении сексуального насилия над женщинами и девочками на Украине. Никаких конкретных доказательств в подкрепление этих обвинений не звучит. Россия эти утверждения опровергает."Я была в Киеве и Львове, я лично не встречалась с жертвами сексуального насилия, но я встречалась с неправительственными организациями и государственными служащими, которые сообщали об обширной документации о случаях сексуального насилия, которые они расследуют. &lt;…&gt; ООН направила на места группы следователей, чтобы понять, сколько случаев было, и собрать документацию; очевидно, требуется время, чтобы сделать нужные проверки, но это необходимая работа", - заявила Паттен в интервью итальянской газете la Stampa. Она отметила, что получила информацию о подобных случаях в отношении несовершеннолетних, а также — под угрозой убийства или в присутствии членов семьи жертвы.Как заявляет Паттен, изнасилования на Украине используются в качестве боевого средства. Его жертвами становятся "украинские женщины и мужчины", однако исполнители преступлений не находятся только на одной стороне конфликта, добавила она."Мы получили сообщения о сексуальном насилии, которое имело место в рядах украинских сил. Это случаи, о которых я довела до сведения государственных чиновников в Киеве, когда была там, и должна сказать, что с их стороны не было ни отрицания, ни противодействия", - сказала представитель генсека. Она также сообщила, что намерена на этой неделе встретиться с постпредом РФ при ООН Василием Небензей.Совет Безопасности ООН в понедельник обсудит проблемы сексуального насилия и торговли людьми в конфликтах на фоне ситуации на Украине. Паттен выступит с докладом по видеосвязи. Запланированы выступления членов гражданского общества. В заседании ожидается участие главы Евросовета Шарля Мишеля.На прошлой неделе Верховная рада проголосовала за увольнение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, известной в том числе множеством заявлений о случаях сексуального насилия против граждан Украины якобы со стороны российских военных. Депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов заявил тогда, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершённых противоестественным путём", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине".В свою очередь председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости об изнасилованиях, совершенных украинскими военными. По ее словам, диапазон "статей военных преступлений украинских боевиков намного шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе". Речь идет о геноциде русскоязычного населения, применении недозволенных мер ведения военных действий, захвате заложников, использовании рабского труда, использовании гражданского населения в качестве живого щита, умышленных убийствах, причинении вреда здоровью, в том числе тяжкого, хищениях, мародерстве, пытках, изнасилованиях.О том, что украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он говорил, что есть свидетельства того, что "некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим - похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова" (националистический полк, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела).Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, отмечал ранее на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
https://ria.ru/20220531/ukraina-1791946664.html
https://ria.ru/20220420/tornado-1784201831.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786344815.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, украина, ситуация в днр и лнр
12:50 06.06.2022 (обновлено: 14:54 06.06.2022)
 
ООН послала следователей на Украину для сбора данных о сексуальном насилии

ООН послала следователей на Украину для изучения сообщений о сексуальном насилии

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 6 июн - РИА Новости. ООН направила группы следователей на Украину для изучения сообщений о случаях сексуального насилия, заявила спецпредставитель генсека ООН по проблеме сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен. Она утверждает, что подобные происшествия имели место "не только с одной стороны" конфликта.
Представители ряда западных государств в ООН, в том числе США и Великобритании, регулярно обвиняют российских военных в якобы совершении сексуального насилия над женщинами и девочками на Украине. Никаких конкретных доказательств в подкрепление этих обвинений не звучит. Россия эти утверждения опровергает.
Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 10:46
Глава СПЧ призвал судить уполномоченного по правам человека на Украине
"Я была в Киеве и Львове, я лично не встречалась с жертвами сексуального насилия, но я встречалась с неправительственными организациями и государственными служащими, которые сообщали об обширной документации о случаях сексуального насилия, которые они расследуют. <…> ООН направила на места группы следователей, чтобы понять, сколько случаев было, и собрать документацию; очевидно, требуется время, чтобы сделать нужные проверки, но это необходимая работа", - заявила Паттен в интервью итальянской газете la Stampa. Она отметила, что получила информацию о подобных случаях в отношении несовершеннолетних, а также — под угрозой убийства или в присутствии членов семьи жертвы.
Как заявляет Паттен, изнасилования на Украине используются в качестве боевого средства. Его жертвами становятся "украинские женщины и мужчины", однако исполнители преступлений не находятся только на одной стороне конфликта, добавила она.
"Мы получили сообщения о сексуальном насилии, которое имело место в рядах украинских сил. Это случаи, о которых я довела до сведения государственных чиновников в Киеве, когда была там, и должна сказать, что с их стороны не было ни отрицания, ни противодействия", - сказала представитель генсека. Она также сообщила, что намерена на этой неделе встретиться с постпредом РФ при ООН Василием Небензей.
Подсудимые из нацбата Торнадо в суде
20 апреля, 11:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Зверства и садизм украинских нацбатальонов: дело "Торнадо""Торнадо" — нацбатальон, попавший под украинский суд за многочисленные зверства на территории Украины. Он был создан из ветеранов АТО — расформированного из-за мародерства и военных преступлений нацбата "Шахтерск". Но превзошел его по чудовищности преступлений. Садисты из этого батальона были выпущены из тюрем в марте и отправлены на фронт.
Совет Безопасности ООН в понедельник обсудит проблемы сексуального насилия и торговли людьми в конфликтах на фоне ситуации на Украине. Паттен выступит с докладом по видеосвязи. Запланированы выступления членов гражданского общества. В заседании ожидается участие главы Евросовета Шарля Мишеля.
На прошлой неделе Верховная рада проголосовала за увольнение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, известной в том числе множеством заявлений о случаях сексуального насилия против граждан Украины якобы со стороны российских военных. Депутат от партии "Слуга народа" Павел Фролов заявил тогда, что "непонятная концентрация медийной работы омбудсмена на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершённых противоестественным путём", которые она не могла подтвердить доказательствами, только вредила Украине".
В свою очередь председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости об изнасилованиях, совершенных украинскими военными. По ее словам, диапазон "статей военных преступлений украинских боевиков намного шире, чем у нацистов на Нюрнбергском процессе". Речь идет о геноциде русскоязычного населения, применении недозволенных мер ведения военных действий, захвате заложников, использовании рабского труда, использовании гражданского населения в качестве живого щита, умышленных убийствах, причинении вреда здоровью, в том числе тяжкого, хищениях, мародерстве, пытках, изнасилованиях.
Местная жительница на улице города Буча - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00Медиавойны
"Политрук лжет": методы Геббельса по-прежнему востребованы Западом
О том, что украинские военные причастны к не менее чудовищным преступлениям и пыткам, чем националисты, заявил в интервью РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он говорил, что есть свидетельства того, что "некоторые представители ВСУ совершали не менее ужасные и чудовищные преступления, связанные с пытками, изнасилованиями, с садистскими убийствами и прочим - похлеще, может быть, где-то, чем отдельные представители "Азова" (националистический полк, против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела).
Россия отвергает инсинуации ряда западных стран, обвиняющих российских военных в насилии против мирного населения Украины, отмечал ранее на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Геннадий Кузьмин.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
30 апреля, 16:04
Украинского офицера обвинили в убийстве и сексуальном насилии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала