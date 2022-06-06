https://ria.ru/20220606/musor-1793455367.html

Глава Приамурья поручил Минприроды разобраться с проблемами вывоза мусора

Глава Приамурья поручил Минприроды разобраться с проблемами вывоза мусора - РИА Новости, 06.06.2022

Глава Приамурья поручил Минприроды разобраться с проблемами вывоза мусора

Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил Минприроды региона за две недели разобраться с тем, что услуги по вывозу мусора в регионе не всегда... РИА Новости, 06.06.2022

2022-06-06T13:41

2022-06-06T13:41

2022-06-06T13:41

амурская область

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

общество

амурская область

белогорск

благовещенск

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил Минприроды региона за две недели разобраться с тем, что услуги по вывозу мусора в регионе не всегда оказываются качественно, сообщает правительство Приамурья.В правительстве Приамурья прошло заседание рабочей группы, где обсудили реформирование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Главы городов и районов области рассказали, что уже сделано и как планируют модернизировать контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО).Как отмечают власти, эффективнее всего работа проводится в областном центре – Благовещенске, где реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора, в 2021 году в городе оборудовали три контейнерные площадки, в 2022-м модернизируют ещё три для девяти многоквартирных домов. Также в городе меняют старые металлические баки на евроконтейнеры, ими сейчас оборудованы 17 площадок. В июне-июле этого года, по данным властей, ещё на девяти площадках разместят 60 евроконтейнеров для раздельного сбора ТКО."Призываю воспользоваться практическим опытом Благовещенска все муниципалитеты. Место для сбора мусора должно выглядеть цивилизованно. Состояние контейнерных площадок – один из главных показателей качественной реализации "мусорной" реформы", - отметил Орлов, его цитирует правительство Амурской области.На совещании также прозвучало, что есть проблемы с содержанием контейнерных площадок. Например, в городе Белогорск, втором по численности населения в регионе, сейчас обустроено 715 площадок, из них 320 – в частном секторе. По данным властей, "региональный оператор не выполняет свои обязательства, контейнеры переполнены, мусор вывозится хаотично"."Считаю, что такая ситуация ненормальная. Реакция на некачественные услуги по вывозу мусора должна быть жёсткой. Те компании, которые не справляются с работой, должны уйти с рынка. Поручение Минприроды – разобраться с ситуацией в течение двух недель", - сказал Орлов.Параллельно в Белогорске успешно занимаются переработкой вторсырья, в городе работает завод по производству изделий из резиновой крошки, продукция сертифицирована. Покрытие, произведенное на заводе, используют на детских игровых комплексах, которые в этом году планируют установить в дошкольных учреждениях Белогорска по поручению вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева."Экологическая повестка, а вместе с ней утилизация и переработка мусора – важное направление на сегодняшний день. Большая часть твердых коммунальных отходов представляет собой вторичные материальные ресурсы. Задача - как можно больше отправлять на переработку, создать устойчивую систему обращения с отходами", - добавил Орлов.

https://ria.ru/20220603/remont-1792785445.html

https://ria.ru/20220603/biznes-1792856859.html

https://ria.ru/20220531/situatsiya-1791913037.html

амурская область

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благовещенск

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Владимир Лаврентьев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество, амурская область, белогорск, благовещенск, россия, василий орлов (губернатор), мусор