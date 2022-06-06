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Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска - РИА Новости, 06.06.2022
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Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска
Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска - РИА Новости, 06.06.2022
Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска
Украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска, несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, сообщил официальный... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T17:37
2022-06-06T18:52
специальная военная операция на украине
в мире
святогорск
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска, несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.По его словам, с этой целью загротряды взорвали мост через реку Северский Донец.Он отметил, что до восьмидесяти украинских военных преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывали."Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость", — подчеркнул Конашенков.Он также призвал всех военных и членов подразделений теробороны Украины последовать этому примеру и прекратить "бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни". Вооруженные силы России, в свою очередь, гарантируют всем добровольно сложившим оружие достойное обращение и возвращение к семьям, добавил представитель Минобороны.Конашенков заключил, что российская армия перешла к завершающему этапу освобождения Святогорска и окружающей его территории.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в сорока километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Конашенков о военных ВСУ, бросивших военную технику вместе с оружием у моста через реку Северский Донец
Конашенков: под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья.
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в мире, святогорск, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
17:37 06.06.2022 (обновлено: 18:52 06.06.2022)
 
Украинские военные бросили технику и сбежали из Святогорска

Минобороны России: заградотряд украинских националистов взорвал мост через Северский Донец

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинские войска побросали технику и сбежали из Святогорска, несмотря на попытки националистических заградительных отрядов им помешать, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
По его словам, с этой целью загротряды взорвали мост через реку Северский Донец.
"Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — рассказал генерал.
Он отметил, что до восьмидесяти украинских военных преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывали.
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"Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость", — подчеркнул Конашенков.
Он также призвал всех военных и членов подразделений теробороны Украины последовать этому примеру и прекратить "бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни". Вооруженные силы России, в свою очередь, гарантируют всем добровольно сложившим оружие достойное обращение и возвращение к семьям, добавил представитель Минобороны.
Конашенков заключил, что российская армия перешла к завершающему этапу освобождения Святогорска и окружающей его территории.
Святогорск (до 2003 года Славяногорск) расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в сорока километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСвятогорскМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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